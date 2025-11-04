भारतीय छात्रों का वीजा रिजेक्ट कर रहा कनाडा? यहां पढ़े डिटेल्स

  1. हिन्दी समाचार
कनाडा लगातार भारतियों छात्र  का वीजा रिजेक्ट  कर रहा है। पिछले साल से  अपेक्षा इस साल  अगस्त 2025 में कनाडा के लिए लगभग चार में से तीन भारतीय छात्र वीज़ा आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया। न्यूज़ एजेंसी  रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 74% अस्वीकृति दर अगस्त 2023 के 32% से भारी वृद्धि है।  दोनों वर्षों में सभी वैश्विक छात्र परमिट आवेदनों में से लगभग 40% को अस्वीकार कर दिया गया, जबकि चीनी छात्रों के लिए अस्वीकृति दर केवल 24% रहा है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

भारत से विदेश जाने वाले आवेदकों की संख्या में तेज गिरावट आई  है। अगस्त 2023 में जहां करीब 20,900 भारतीयों ने आवेदन किया था, वहीं अगस्त 2025 तक यह संख्या घटकर सिर्फ़ 4,515 रह गई।  यानी दो साल में आवेदकों की संख्या में लगभग 80 प्रतिशत की कमी आई है।  इसके साथ ही भारत अब भी उन देशों में शामिल हो चुका है जहां सबसे अधिक आवेदन अस्वीकार किए जा रहे हैं।  रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1,000 से अधिक स्वीकृत आवेदकों के बावजूद सभी देशों में सबसे ऊंची अस्वीकृति दर दर्ज की गई है। इससे साफ जाहिर हो रहा है  भले ही आवेदन करने वालों की संख्या  कम हुए हों, लेकिन रीजेक्शन रेट अब भी सबसे ज़्यादा भारत के हिस्से में ही आ रहा है.

भारत-कनाडा संबंधों में तनाव के बीच अस्वीकृतियों में वृद्धि

बता  दें कि भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के कारण अब भारतीय छात्रों के वीज़ा अस्वीकृत होने के मामले बढ़ गए हैं।  यह स्थिति तब से और बिगड़ी जब 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या में भारत पर आरोप लगाया था। इसे भारत ने पूरी तरह झूठा बता दिया।

सके साथ ही कनाडा सरकार ने फ़र्ज़ी वीज़ा घोटालों के सामने आने के बाद जांच को और सख्त कर दिया है।  2023 में वहाँ के इमिग्रेशन विभाग ने 1,550 से ज़्यादा फर्जी अध्ययन परमिट पकड़े, जिनमें से ज़्यादातर भारतीय एजेंटों द्वारा बनाए गए जाली दस्तावेज़ों से जुड़े थे। इसके बाद कनाडा ने छात्रों की जांच प्रक्रिया कड़ी कर दी और पढ़ाई के लिए वित्तीय शर्तें भी बढ़ा दीं. इस बीच, भारत के ओटावा स्थित दूतावास ने कहा कि उसने बढ़ती वीज़ा अस्वीकृति दरों पर ध्यान दिया है। दूतावास ने यह भी कहा कि कनाडा के विश्वविद्यालय हमेशा से भारतीय छात्रों की प्रतिभा और उनकी पढ़ाई में उत्कृष्टता से लाभ उठाते रहे हैं.

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
