इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स ने सऊदी अरब में सैन्य बेस पर किया हमला, अमेरिका के तीन जासूसी विमान मार गिराए

नई दिल्ली। इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स ने कहा कि उसने सऊदी अरब में एक बेस को निशाना बनाकर संयुक्त मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन किया है। अमेरिकी हमलों के जवाब में आईआरजीसी ने एक अमेरिकी E-3 AWACS जासूसी विमान को नष्ट कर दिया है। IRGC ने रविवार को एक बयान में घोषणा की कि उसकी सेनाओं ने सऊदी अरब के अल खर्ज में एक सैन्य बेस पर एक अमेरिकी जासूसी विमान को नष्ट कर दिया है। बयान के अनुसार यह हमला अमेरिकी आतंकवादी सेना की शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों के जवाब में किया गया था।

आईआरजीसी ने कहा कि अल खर्ज बेस पर ईंधन भरने वाले विमानों पर पहले किए गए हमलों के बाद IRGC एयरोस्पेस फोर्स द्वारा किए गए एक संयुक्त मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन के परिणामस्वरूप, कम से कम एक E-3 विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इस विमान को आमतौर पर AWACS के नाम से जाना जाता है और इसका उपयोग हवाई निगरानी, ​​कमांड और नियंत्रण के लिए किया जाता है। IRGC ने कहा कि जिस विमान को निशाना बनाया गया था वह पूरी तरह से नष्ट हो गया और इस ऑपरेशन के दौरान पास में खड़े अन्य विमानों को भी काफी नुकसान पहुंचा। 28 फरवरी को इस्लामिक क्रांति के नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई, कई वरिष्ठ सैन्य कमांडरों और नागरिकों की हत्या के बाद, अमेरिका और इजरायली शासन ने ईरान के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर बिना किसी उकसावे के सैन्य अभियान शुरू किया था। इन हमलों में पूरे ईरान में सैन्य और नागरिक दोनों तरह के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए गए हैं। जिससे काफी जान-माल का नुकसान हुआ है और बुनियादी ढांचे को व्यापक क्षति पहुंची है। इसके जवाब में ईरानी सशस्त्र बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कब्जे वाले क्षेत्रों और क्षेत्रीय बेस पर स्थित अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन की लहरों से निशाना बनाया है।