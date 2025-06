Israel–Iran War: पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से की बातचीत, तत्काल तनाव कम करने की अपील की

Israel–Iran War: ईरान और इजरायल के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। इस युद्ध में अमेरिका की भी एंट्री हो गयी है। वहीं, युद्ध के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है। उन्होंने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की जल्द बहाली की बात कही।

प्रधानमंत्री ने बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर दी है। उन्होंने लिखा कि, हमने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से बात की। हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की। हाल ही में हुई तनातनी पर गहरी चिंता व्यक्त की। आगे बढ़ने के लिए तत्काल तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति के लिए अपना आह्वान दोहराया और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की जल्द बहाली की बात कही।

Spoke with President of Iran @drpezeshkian. We discussed in detail about the current situation. Expressed deep concern at the recent escalations. Reiterated our call for immediate de-escalation, dialogue and diplomacy as the way forward and for early restoration of regional…

