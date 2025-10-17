Israel vs Houthis : हूती विद्रोहियों का सेना प्रमुख अल घमारी मारा गया , संगठन ने दी चेतावनी

Israel vs Houthis : यमन के हूती विद्रोहियों ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्द अल-करीम अल-घमारी की मौत की पुष्टि की है। इसी के साथ यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि हूतियों ने सीधे तौर पर इजरायल को जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन बयान में कहा गया कि ‘इजरायल को उसके अपराधों की सजा जरूर मिलेगी। खबरों के अनुसार, हूतियों की घोषणा के तुरंत बाद इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज ने इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि अल-घमारी पर हमारी सेना ने हमला किया था।

हूती समूह के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘अल घमारी की शहादत से हमारा मनोबल नहीं टूटेगा, बल्कि यह हमारे प्रतिरोध को और मजबूत करेगी। इजरायल के साथ हमारा संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है और हम हर हाल में अपने लोगों की रक्षा करेंगे।’

माना जा रहा है कि अगस्त के अंत में सना में हुए एक हमले में अल घमारी गंभीर रूप से घायल हुए थे और अब उनकी मौत हो गई है। इस हमले में हूती सरकार के प्रधानमंत्री और कई मंत्री भी मारे गए थे। इजरायल ने कहा, ‘जो हमें निशाना बनाते हैं, हम उन्हें ढूंढ कर खत्म करते हैं।’

मोहम्मद अल घमारी हूती संगठन के सबसे सीनियर मिलिट्री कमांडर्स में से एक था। 2016 में उसे चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया और 2021 में उसने अब्दुल खालिक अल-हूती की जगह कमांडर-इन-चीफ का पद संभाला।