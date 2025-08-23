  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. ऐसा नहीं है कि कोई ‘कुट्टी’ है… ट्रंप टैरिफ पर क्या है सरकार का प्लान? विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बता दिया सबकुछ

ऐसा नहीं है कि कोई ‘कुट्टी’ है… ट्रंप टैरिफ पर क्या है सरकार का प्लान? विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बता दिया सबकुछ

अमेरीकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। कभी ऑपरेशन सिंदूर का डंका बजते हैं की हमने की भारत और पाक के बीच सीज फायर काराया था तो कभी  कुछ और सिर्फ इतना ही नहीं ट्रम्प ने रूस  से तेल खरीदने पर भारत पर 50 %  टैरिफ  लगा दिया है। अब इन सभी चीजों को लेकर विदेश मंत्री स जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति को करारा जवाब दिया है।अब इन सभी चीजों का जवाब विदेश मंत्री स जयशंकर के अमेरिकी राष्ट्रपति को  दिया।विदेश मंत्री ने इसपर खुलकर चर्चा किया उन्होने भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर (India-Pakstan Ceasefire) कराने के ट्रंप के दावे पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति का आईना दिखाया है और कहा है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

अमेरीकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। कभी ऑपरेशन सिंदूर का डंका बजते हैं की हमने की भारत और पाक के बीच सीज फायर काराया था तो कभी  कुछ और सिर्फ इतना ही नहीं ट्रम्प ने रूस  से तेल खरीदने पर भारत पर 50 %  टैरिफ  लगा दिया है। अब इन सभी चीजों का जवाब विदेश मंत्री स जयशंकर के अमेरिकी राष्ट्रपति को  दिया।विदेश मंत्री ने इसपर खुलकर चर्चा किया उन्होने भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर (India-Pakstan Ceasefire) कराने के ट्रंप के दावे पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति का आईना दिखाया है और कहा है कि देश में एक राष्ट्रीय सहमति है कि हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते हैं।

पढ़ें :- दिवंगत कांग्रेसी नेता अहमद पटेल के बेटे फैसल ने PM मोदी की तारीफ, बोले-कांग्रेस हो गई है दिशाहीन

एक कार्यक्रम में बोलते हुए विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, ‘बातचीत (भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता) अभी भी जारी है. लेकिन, मूल बात यह है कि हमारे सामने कुछ लाल रेखाएं हैं. बातचीत अभी भी इस मायने में चल रही है कि किसी ने भी यह नहीं कहा कि बातचीत बंद है. लोग एक-दूसरे से बात करते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई ‘कुट्टी’ है… जहां तक हमारा सवाल है, रेड लाइन मुख्य रूप से हमारे किसानों और कुछ हद तक हमारे छोटे उत्पादकों के हित हैं. हम एक सरकार के रूप में अपने किसानों और अपने छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम इस पर बहुत दृढ़ हैं. यह ऐसा कुछ नहीं है जिस पर हम समझौता कर सकें.’

अब तक नहीं देखा ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति: एस. जयशंकर

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा, ‘अब तक हमने ऐसा कोई अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं देखा है, जिसने विदेश नीति को वर्तमान राष्ट्रपति की तरह सार्वजनिक रूप से संचालित किया हो. यह अपने आप में एक बदलाव है, जो केवल भारत तक ही सीमित नहीं है. राष्ट्रपति ट्रंप का दुनिया के साथ व्यवहार करने का तरीका, यहां तक ​​कि अपने देश के साथ व्यवहार करने का तरीका पारंपरिक रूढ़िवादी तरीके से बहुत बड़ा बदलाव है.’

 

पढ़ें :- Trump Hits Out At India-Russia :ट्रंप ने भारत और रूस पर साधा निशाना , दोनों देशों के अर्थव्यवस्था को कहा 'Dead Economy'...

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

​बिना वीजा के भारत में रह रही दो पाकिस्तानी महिलाएं मिली, बनवा रखा था वोटर आईडी कार्ड

​बिना वीजा के भारत में रह रही दो पाकिस्तानी महिलाएं मिली, बनवा...

Guinea Heavy rains : गिनी में भारी बारिश से भूस्खलन, 11 लोगों की मौत , 10 घायल

Guinea Heavy rains : गिनी में भारी बारिश से भूस्खलन, 11 लोगों...

ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है... ट्रंप टैरिफ पर क्या है सरकार का प्लान? विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बता दिया सबकुछ

ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है... ट्रंप टैरिफ पर क्या है...

South Korean President Lee : टोक्यो पहुंचे दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली ,  प्रधानमंत्री इशिबा से करेंगे शिखर वार्ता

South Korean President Lee : टोक्यो पहुंचे दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली , ...

Earthquake Nepal :  भूकंप के झटकों से हिली नेपाल की धरती , जानिए कितनी रही तीव्रता ?

Earthquake Nepal :  भूकंप के झटकों से हिली नेपाल की धरती ,...

भारत में टिकटॉक से हटा बैन, क्या है मामले की सच्चाई

भारत में टिकटॉक से हटा बैन, क्या है मामले की सच्चाई