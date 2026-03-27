‘Jag Vasant’ LPG Vessel kandla port : 42 हजार मीट्रिक टन LPG लेकर भारत पहुंचा ‘जग वसंत’ वेसल, राहत भरी खबर 

मार्च 2026 में मिडिल ईस्ट (पश्चिम एशिया) में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग चौथे हफ्ते में जारी है। क्षेत्रीय तनाव बेहद नाजुक मोड़ पर है। ईरानी हमलों ने अमेरिकी ठिकानों को नुकसान पहुँचाया है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कड़े सैन्य एक्शन की चेतावनी दी है। इस संघर्ष में लेबनान और खाड़ी देश भी प्रभावित हो रहे हैं। बता दें कि हॉर्मुज क्षेत्र में फिलहाल तनाव और जोखिम की स्थिति बनी हुई है। इसी क्रम में युद्ध के बीच एलपीजी गैस सप्लाई को लेकर भारत के लिए राहत भरी खबर है। 42 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा LPG गैस लेकर ‘जग वसंत’ नाम का वेसल (टैंकर) गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंच चुका है। वहीं जग वसंत के पहुंचने के बाद पोर्ट क्षेत्र में सुरक्षा और ऑपरेशन को और अधिक सक्रिय कर दिया गया है। बड़े जहाज “जग वसंत” से “रोज़” नाम के छोटे टग में LPG का ट्रांसफर किया जाएगा।

कांडला पोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि आज ही इस गैस को मिड-सी ट्रांसफर के जरिए उतारा जाएगा। मिड-सी ट्रांसफर का अर्थ है कि समुद्र में ही जहाज से गैस को दूसरे सिस्टम या पोर्ट की सुविधाओं तक पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया की वजह से गैस तेजी से उतर जाती है। वहीं, समय का बचाव भी होता है। इससे पहले MT शिवालिक (LPG) MT नंदा देवी (LPG)। जग लाडकी और लाइबेरिया फ्लैग Shenlong भारत पहुंच चुका है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे हैं 20 जहाज: पेट्रोलियम मंत्रालय

पेट्रोलियम मंत्रालय ने जानकारी दी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में करीब 20 भारतीय ध्वज वाले जहाज फंसा हुआ है। इनमें पांच बड़े भारतीय ध्वज वाले एलपीजी टैंकर शामिल हैं, जिनमें कुल मिलाकर 2,30,000 मीट्रिक टन एलपीजी भरी हुई है। एक अन्य बड़े भारतीय ध्वज वाले एलपीजी टैंकर में अगले एक-दो दिनों में एलपीजी भरी जानी है, जिसके बाद वह भारत के लिए रवाना हो जाएगा।