  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Jal Jeevan Mission Scam : बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा का पानी न पहुंचने पर फूटा गुस्सा, बोले- ‘बिना लात खाए काम नहीं हो रहा, बंद करके डंडा से मारेंगे.. .

Jal Jeevan Mission Scam : बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा का पानी न पहुंचने पर फूटा गुस्सा, बोले- ‘बिना लात खाए काम नहीं हो रहा, बंद करके डंडा से मारेंगे.. .

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) में लापरवाही को लेकर सत्तारूढ़ दल के विधायक की बड़ी नाराजगी बुधवार को सामने आई है। सदर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रत्नाकर मिश्रा (Mirzapur BJP MLA Ratnakar Mishra) ने जल जीवन मिशन (हर घर नल योजना) काम में लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताते हुए डंडे से कार्रवाई की चेतावनी दी है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मिर्जापुर । उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission)  में लापरवाही को लेकर सत्तारूढ़ दल के विधायक की बड़ी नाराजगी बुधवार को सामने आई है। सदर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रत्नाकर मिश्रा (Mirzapur BJP MLA Ratnakar Mishra) ने जल जीवन मिशन (हर घर नल योजना) काम में लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताते हुए डंडे से कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस बयान के बाद इलाके में सियासी माहौल गर्म हो गया है।

पढ़ें :- योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा में 26.1 एकड़ में बनेगा ‘मेट्रो विश्वविद्यालय’, युवाओं को मिलेगा आधुनिक व रोजगारपरक शिक्षा का अवसर

बता दें कि भाजपा विधायक रत्नाकर मिश्रा (BJP MLA Ratnakar Mishra) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इसमें वे जल जीवन मिशन (हर घर नल योजना) के एक अधिकारी पर काफी नाराज़ दिख रहे हैं।

जानें क्या कहा विधायक ने?

विधायक रत्नाकर मिश्रा (MLA Ratnakar Mishra) कोन ब्लॉक के गोबरहा गांव में योजना का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे थे। पानी की सप्लाई और काम में हो रही देरी पर भड़कते हुए उन्होंने अधिकारी से कहा कि बिना लात खाए काम नहीं हो रहा,बंद करके डंडे से मारेंगे। वे काम की लापरवाही और लोगों के यहां पानी न पहुंचने पर गुस्सा जता रहे थे।

जल जीवन मिशन (हर घर नल से जल) एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। 2019 में शुरू हुई इस योजना का मूल लक्ष्य 2024 तक पूरा करना था, लेकिन अब इसे दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है।आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश के लगभग 19.36 करोड़ ग्रामीण घरों में से 80% से ज्यादा को नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सरकार के आंकड़ों विपरीत कई गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं।

पढ़ें :- मनोज तिवारी का बड़ा दावा, बोले -बीजेपी असम में पुनः प्रचंड बहुमत से आ रही है,कांग्रेस खुशियां लूटने वाली पार्टी
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

लखनऊ: बारिश से बचने के लिए ​निर्माणाधीन मकान में रुकी किशोरी, 5 युवकों ने बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, हिरासत में आरोपी

लखनऊ: बारिश से बचने के लिए ​निर्माणाधीन मकान में रुकी किशोरी, 5...

आज ही के दिन जब मंगल पांडे की शहादत ने फूंका था 1857 की क्रांति का बिगुल

आज ही के दिन जब मंगल पांडे की शहादत ने फूंका था...

पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का निधन, कांग्रेस पार्टी में दौड़ गई शोक की लहर

पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का निधन, कांग्रेस पार्टी में दौड़ गई...

Jal Jeevan Mission Scam : बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा का पानी न पहुंचने पर फूटा गुस्सा, बोले- 'बिना लात खाए काम नहीं हो रहा, बंद करके डंडा से मारेंगे.. .

Jal Jeevan Mission Scam : बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा का पानी न...

UP IAS Posting : यूपी में 21 आईएएस अफसरों की अलग-अलग जिलों में तैनाती, देखें लिस्ट

UP IAS Posting : यूपी में 21 आईएएस अफसरों की अलग-अलग जिलों...

योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा में 26.1 एकड़ में बनेगा ‘मेट्रो विश्वविद्यालय’, युवाओं को मिलेगा आधुनिक व रोजगारपरक शिक्षा का अवसर

योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा में 26.1 एकड़ में बनेगा ‘मेट्रो विश्वविद्यालय’,...