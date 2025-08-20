  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. शाहजहांपुर के जलालाबाद का बदला नाम, अब ‘परशुरामपुरी’ के नाम से होगी पहचान, जितिन प्रसाद ने गृह मंत्री का जताया अभार

शाहजहांपुर के जलालाबाद का बदला नाम, अब ‘परशुरामपुरी’ के नाम से होगी पहचान, जितिन प्रसाद ने गृह मंत्री का जताया अभार

शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदल दिया गया है। अब जलालाबाद को परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा। इसको लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से पत्र जारी किया गया है। वहीं, पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने इस पर गृहमंत्री अमित शाह का अभार जताया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदल दिया गया है। अब जलालाबाद को परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा। इसको लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से पत्र जारी किया गया है। वहीं, पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने इस पर गृहमंत्री अमित शाह का अभार जताया है।

पढ़ें :- मैंने नैतिक रूप से दिया था इस्तीफा...गंभीर आरोपों पर पद से हटाने वाले बिल पर बोले अमित शाह

केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर स्थित जलालाबाद का नाम परिवर्तित कर ‘परशुरामपुरी’ करने की अनुमति देने पर गृह मंत्री अमित शाह जी का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार, वंदन एवं अभिनंदन! आपके मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में आए इस निर्णय ने सम्पूर्ण सनातनी समाज को गर्व का क्षण प्रदान किया है। भगवान परशुराम जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन! आपकी कृपा मात्र से ही इस पुनीत कार्य में निमित्त बन सका। आपकी कृपा दृष्टि संपूर्ण जगत पर बनी रहे।

बता दें कि, बीते दिनों प्रदेश सरकार ने जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन दे दिया था। प्रदेश के प्रमुख सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव को पत्र भेजकर नाम परिवर्तन की स्वीकृति शीघ्र देने की अपेक्षा की थी। इस पर गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अवैध तरीके से असम राज्य से कन्टेनर से लाये गए 6 ट्रेक्टर पुलिस ने पकडे, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जनपद में फर्जी कागज बनाकर दो से ढाई लाख रूपये में बेचते है

अवैध तरीके से असम राज्य से कन्टेनर से लाये गए 6 ट्रेक्टर...

शाहजहांपुर के जलालाबाद का बदला नाम, अब 'परशुरामपुरी' के नाम से होगी पहचान, जितिन प्रसाद ने गृह मंत्री का जताया अभार

शाहजहांपुर के जलालाबाद का बदला नाम, अब 'परशुरामपुरी' के नाम से होगी...

मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को मिली बड़ी राहत: विधायकी होगी बहाल, मऊ सीट पर नहीं होगा उपचुनाव

मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को मिली बड़ी राहत: विधायकी होगी बहाल,...

UP News : खाद की कालाबाजारी पर सीएम योगी ने अफसरों से बोले- लगातार करें मॉनिटरिंग, उपलब्धता की दी जानकारी

UP News : खाद की कालाबाजारी पर सीएम योगी ने अफसरों से...

VIDEO-सुलतानपुर जिले में BJP विधायक पर 25 लाख रुपये रंगदारी मांगने का गंभीर आरोप, अखिलेश, बोले-भाजपा जाए तो तरक़्क़ी आए

VIDEO-सुलतानपुर जिले में BJP विधायक पर 25 लाख रुपये रंगदारी मांगने का...

भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ने मिलीभगत कर देश के लोकतंत्र पर डाका डाला : अखिलेश यादव

भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ने मिलीभगत कर देश के...