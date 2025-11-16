जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जताया शोक, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना

  1. हिन्दी समाचार
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बडगाम में हुए एक दुखद सड़क हादसे में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया है। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। उपराज्यपाल ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। एक्स पर एक पोस्ट में जम्मू-कश्मीर उपराज्यपाल के कार्यालय ने लिखा कि बडगाम में हुए एक दुखद सड़क हादसे में अनमोल जानें जाने से बेहद दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।

By Satish Singh 
Updated Date

अधिकारियों ने बताया कि शनिवार शाम मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में दो वाहनों की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह टक्कर एक वाहन और एक डंपर ट्रक के बीच हुई थी। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक और दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने ज़िला अधिकारियों को प्रभावित परिवारों की सहायता करने, घायलों को शीघ्र चिकित्सा उपचार प्रदान करने और दुर्घटना के कारणों की गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक हैंडल से एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया कि मुख्यमंत्री ने बडगाम में हुए दुखद हादसे पर गहरा सदमा और दुख व्यक्त किया है। जहां कई लोगों की मौत हो गई है। पोस्ट में लिखा है कि उन्होंने प्रशासन को हर संभव सहायता प्रदान करने और घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। दुर्घटना के कारणों की गहन जांच की जाएगी। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बडगाम सड़क दुर्घटना से बेहद स्तब्ध और दुखी हैं।

