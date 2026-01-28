Jammu and Kashmir Sonamarg avalanche :  जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग में भीषण एवलांच, कई होटल को हुआ भारी नुकसान

  1. हिन्दी समाचार
हिमालयी राज्य जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भार बर्फबारी अब डरावनी होती जा रही है। खबरों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग में हाल ही में एक भीषण एवलांच आया, जिससे क्षेत्र में स्थित कई होटलों को भारी नुकसान हुआ है।

By अनूप कुमार 
