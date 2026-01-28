Jammu and Kashmir Sonamarg avalanche :  जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग में भीषण एवलांच, कई होटल को हुआ भारी नुकसान

हिमालयी राज्य जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भार बर्फबारी अब डरावनी होती जा रही है। खबरों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग में हाल ही में एक भीषण एवलांच आया, जिससे क्षेत्र में स्थित कई होटलों को भारी नुकसान हुआ है। पर्वतीय घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण यह घटना हुई। एवलांच में बर्फ का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ से टूटकर सीधे होटलों पर गिरा और उन्हें पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबा दिया। एवलांच की ये घटना बेहद डरावनी बताई जा रही है, लेकिन राहत की खबर ये है कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। घाटी में लगातार बर्फबारी के बाद सोमवार को इस क्षेत्र के लिए उच्च तीव्रता वाले हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई थी।

मंगलवार को कश्मीर में हुई ताजा बर्फबारी के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा और श्रीनगर हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जिससे घाटी में सैकड़ों पर्यटक फंस गए।

सोमवार देर रात से हिमपात शुरू हुआ और जल्द ही पूरा इलाका बर्फ की चपेट में आ गया। अधिकारियों ने बताया कि काज़ीगुंड और बनिहाल में नवयुग सुरंग के पास बर्फ जमा होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को बंद करना पड़ा।

श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी 58 निर्धारित उड़ानें (29 आगमन और 29 प्रस्थान) रद्द कर दी गईं। अधिकारियों ने बताया कि दिन भर लगातार बर्फबारी के कारण रनवे का सुरक्षित उपयोग संभव नहीं था।