21 जनवरी 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों की आज सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नए संपर्क लाभ देंगे

आज का राशिफल 21 जनवरी 2026
21 जनवरी 2026 का राशिफल: बुधवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…मिथुन राशि के लोगों को आज यात्रा या संपर्क से लाभ होगा।
मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा। धन को लेकर कोई अच्छा समाचार मिल सकता है।
वृषभ – आज धन लाभ के योग हैं। परिवार में सुख-शांति रहेगी। आज निवेश सोच-समझकर करें।
मिथुन – आज यात्रा या संपर्क से लाभ होगा। वाणी पर संयम रखें। पढ़ाई-लिखाई में सफलता मिलेगी।
कर्क – आज भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे। आज पारिवारिक मामलों में समाधान मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
सिंह – आज मान-सम्मान में वृद्धि होगी। अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा। नेतृत्व क्षमता उभरेगी।
कन्या – आज काम में ध्यान लगाने से सफलता मिलेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।
तुला – आज सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज नए संपर्क लाभ देंगे। दांपत्य जीवन मधुर रहेगा।
वृश्चिक – आज निर्णय सोच-समझकर लें। आज अचानक लाभ के योग हैं। आज मन थोड़ा चंचल रह सकता है।
धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। शिक्षा,धर्म और यात्रा से लाभ। धन संबंधी स्थिति सुधरेगी।
मकर – आज मेहनत रंग लाएगी। करियर में स्थिरता आएगी। आज वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।
कुंभ – आज नई सोच और नए अवसर मिलेंगे। मित्रों से लाभ। भावनाओं में बहकर निर्णय न लें।
मीन – आज आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। धन धीरे-धीरे बढ़ेगा।