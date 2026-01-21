  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. 21 जनवरी 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों की आज सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नए संपर्क लाभ देंगे

21 जनवरी 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों की आज सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नए संपर्क लाभ देंगे

आज का राशिफल 21 जनवरी 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

21 जनवरी 2026 का राशिफल: बुधवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…मिथुन राशि के लोगों को आज यात्रा या संपर्क से लाभ होगा।

पढ़ें :- 19 जनवरी 2026 का राशिफल: आज आर्थिक जागरूकता और जिम्मेदारी से निर्णय लें...जानिए आप भी क्या कहते हैं आपके सितारे?

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा। धन को लेकर कोई अच्छा समाचार मिल सकता है।

वृषभ – आज धन लाभ के योग हैं। परिवार में सुख-शांति रहेगी। आज निवेश सोच-समझकर करें।

मिथुन – आज यात्रा या संपर्क से लाभ होगा। वाणी पर संयम रखें। पढ़ाई-लिखाई में सफलता मिलेगी।

कर्क – आज भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे। आज पारिवारिक मामलों में समाधान मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

पढ़ें :- 18 जनवरी 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों की आज आत्मविश्वास और ऊर्जा बनी रहेगी, रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी

सिंह – आज मान-सम्मान में वृद्धि होगी। अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा। नेतृत्व क्षमता उभरेगी।

कन्या – आज काम में ध्यान लगाने से सफलता मिलेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

तुला – आज सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज नए संपर्क लाभ देंगे। दांपत्य जीवन मधुर रहेगा।

वृश्चिक – आज निर्णय सोच-समझकर लें। आज अचानक लाभ के योग हैं। आज मन थोड़ा चंचल रह सकता है।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। शिक्षा,धर्म और यात्रा से लाभ। धन संबंधी स्थिति सुधरेगी।

पढ़ें :- 17 जनवरी 2026 का राशिफल: आज कार्यक्षेत्र में मेहनत का सुखद परिणाम मिलेगा...आप भी जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

मकर – आज मेहनत रंग लाएगी। करियर में स्थिरता आएगी। आज वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।

कुंभ – आज नई सोच और नए अवसर मिलेंगे। मित्रों से लाभ। भावनाओं में बहकर निर्णय न लें।

मीन – आज आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। धन धीरे-धीरे बढ़ेगा।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

21 जनवरी 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों की आज सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नए संपर्क लाभ देंगे

21 जनवरी 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों की आज सामाजिक...

Basant Panchami 2026 : बसंत पंचमी पर कला की देवी सरस्वती की करें पूजा , जानें शुभ मुहूर्त और महत्व

Basant Panchami 2026 : बसंत पंचमी पर कला की देवी सरस्वती की...

Shani Nakshatra Parivartan 2026 : शनिदेव ने किया उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश , इन राशियों का चमक सकता है भाग्य

Shani Nakshatra Parivartan 2026 : शनिदेव ने किया उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश...

Jaya Ekadashi 2026 : जनवरी में इस दिन रखा जाएगा जया एकादशी व्रत , जानें  धार्मिक महत्व

Jaya Ekadashi 2026 : जनवरी में इस दिन रखा जाएगा जया एकादशी...

Gupt Navratri 2026 :  माघ गुप्त नवरात्रि 2026 का पहला दिन आज, जानें पूजा विधि

Gupt Navratri 2026 :  माघ गुप्त नवरात्रि 2026 का पहला दिन आज,...

19 जनवरी 2026 का राशिफल: आज आर्थिक जागरूकता और जिम्मेदारी से निर्णय लें...जानिए आप भी क्या कहते हैं आपके सितारे?

19 जनवरी 2026 का राशिफल: आज आर्थिक जागरूकता और जिम्मेदारी से निर्णय...