23 जनवरी 2026 का राशिफल: आज नए विचार और अवसर आपका साथ देंगे...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

23 जनवरी 2026 का राशिफल: शुक्रवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…मिथुन राशि के लोगों को आज नए विचार और अवसर आपका साथ देंगे।

मेष – आज आपके सितारे चमकेंगे। कार्यक्षेत्र में सफलता और नए अवसर मिल सकते हैं। धन प्राप्ति के संकेत मजबूत हैं।

वृषभ – आज पैतृक लाभ, नए स्रोतों से आय, और मान-सम्मान में वृद्धि सम्भव। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मिथुन – आज नए विचार और अवसर आपका साथ देंगे। धैर्य और संयम से विकास के मार्ग खुले हैं।

कर्क – आज कुछ मानसिक दबाव और खर्च हो सकते हैं। रिश्तों में संतुलन बनाए रखें, विवादों से बचें।

सिंह – आज जोखिम लेने से लाभ मिल सकता है। कार्य और संबंध दोनों क्षेत्र में संतुलन आवश्यक है।

कन्या – आज प्रतिद्वंदियों से सतर्क रहें, लेकिन भाग्य आपका साथ देगा। नए अवसरों का स्वागत करें।

तुला – आज भाग्य आपका साथ देगा। पारिवारिक सहयोग मिलेगा और अधूरे कार्य पूरे होंगे।

वृश्चिक – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और सम्मान मिलेगा। आर्थिक लाभ होगा।

धनु – आज कैरियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। लेकिन कुछ पारिवारिक मत-भेद हो सकते हैं।

मकर – आज करियर और बुद्धिमत्ता दोनों में वृद्धि। कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलो में सफलता मिल सकती है।

कुंभ – आज आर्थिक दबाव आ सकता है। मानसिक स्थिति पर नियंत्रण रखें, विवादों से बचें।

मीन – आज कुछ उलझनें और तनाव रहेंगे, पर रिश्तों और सहयोग में सुधार होगा। निवेश सोच-समझकर करें।