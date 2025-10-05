  1. हिन्दी समाचार
Japan Earthquake : भूकंप से कांपी जापान की धरती, 6.0 तीव्रता के झटके से हिली जमीन

  जापान के हॉनशू तट के पास शनिवार रात 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। एनसीएस के अनुसार, भूकंप 50 किमी की गहराई पर आया।

अनूप कुमार 
Updated Date

Japan Earthquake :  जापान के हॉनशू तट के पास शनिवार रात 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। एनसीएस के अनुसार, भूकंप 50 किमी की गहराई पर आया। झटका रात करीब 8 बजकर 51 मिनट (भारतीय समयानुसार) पर महसूस किया गया। किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर (Pacific Ring of Fire) पर स्थित है, जहां बार-बार भूकंप आते हैं।

जापान प्रशांत अग्नि वलय पर एक ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित है। पूरे द्वीपों में लगातार कम तीव्रता के झटके और कभी-कभी ज्वालामुखी गतिविधि महसूस की जाती है। विनाशकारी भूकंप, जो अक्सर सुनामी का कारण बनते हैं, हर सदी में कई बार आते हैं।

जापान में, भूकंपों को परिमाण के बजाय भूकंपीय तीव्रता से मापने के लिए आमतौर पर शिंदो पैमाने (Shindo scale) का उपयोग किया जाता है। यह स्केल रिक्टर स्केल से अलग होता है, क्योंकि यह किसी जगह पर महसूस हुई कंपकंपी की तीव्रता को बताता है, न कि भूकंप की ऊर्जा (earthquake energy) को। इस स्केल में शून्य से सात तक के स्तर होते हैं। चार तक के झटके हल्के माने जाते हैं, जबकि पांच से ऊपर के झटके दीवारों, इमारतों और पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

