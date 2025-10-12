Jawa-Yezdi bookings : जावा-येज़दी की बुकिंग में 3 गुना बढ़ोतरी , जीएसटी कटौती का  फायदा उठा रहे हैं ग्राहक

Jawa-Yezdi bookings : क्लासिक बाइक जावा और येज्दी मोटरसाइकिल की मांग में भारी-भरकम बढ़ोतरी देखने को मिली है। त्योहारी सीजन में मोटरसाइकिल की बुकिंग में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। कंपनी ने पहली बार ₹999 का ऑनलाइन प्री-बुकिंग ऑफर पेश किया है। कंपनी का कहना है कि नए मॉडल की पेशकश, GST (माल व सेवा कर) दरों में कटौती और अन्य कारणों से इस त्योहारी सत्र में उसकी बुकिंग में ये उछाल आया है।

इस सत्र में राजस्थान में कंपनी की बुकिंग पिछले साल की तुलना में तीन गुना बढ़ गई है।

कंपनी के को-फाउंडर अनुपम थरेजा नक कहा, ”रोडस्टर और एडवेंचर मोटरसाइकिल के नए मॉडल की पेशकश, 350 सीसी से कम क्षमता वाली बाइक पर जीएसटी में कटौती से इस त्योहार सत्र में ये बढ़ोतरी हुई है।’

कीमत

जावा के पोर्टफोलियो में अभी जावा 42, जावा 42 एफजे, जावा पेराक और जावा 350 हैं। जावा 42, इनकी सबसे कम दाम की मोटरसाइकिल है, जिसका एक्स-शोरूम प्राइस करीब 1.61 लाख रुपये है।

जावा पेराक कीमत

जावा पेराक इनकी सबसे महंगी मोटरसाइकिल है, जिसका शुरुआती एक्स-शोरूम प्राइस करीब 2.01 लाख रुपये है।

रोडस्टर कीमत

रोडस्टर का शुरुआती एक्स-शोरूम प्राइस 1.95 लाख रुपये, एडवेंचर का 2 लाख रुपये और स्क्रैंबलर का 1.98 लाख रुपये है।