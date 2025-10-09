  1. हिन्दी समाचार
  3. Jeep Compass Track Edition : जीप कंपास का ट्रैक एडिशन भारत में लॉन्च , जानें डिज़ाइन और डिलीवरी

जीप इंडिया ने कंपास  का एक नया स्पेशल एडिशन वेरिएंट  ,  ट्रैक एडिशन, लॉन्च हो गया है। कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 26.78 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

By अनूप कुमार 
Jeep Compass Track Edition :  जीप इंडिया ने कंपास  का एक नया स्पेशल एडिशन वेरिएंट  ,  ट्रैक एडिशन, लॉन्च हो गया है। कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 26.78 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। जीप कंपास ट्रैक एडिशन सीमित संख्या में उपलब्ध होगा । टॉप-स्पेक मॉडल एस ट्रिम की तुलना में कुछ बाहरी और आंतरिक कॉस्मेटिक सुधार किए गए हैं।  वहीं इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और यह तुरंत डिलीवरी के लिए उपलब्ध होगा। कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं जो कंपास को और भी स्पोर्टी और विशिष्ट बनाते हैं।

पढ़ें :- Tesla: टेस्ला ने लॉन्च किया मॉडल Y और मॉडल 3 का सस्ता वेरिएंट , जानें सभी वेरिएंट की कीमतें

इसमें नया हुड डेकल, एक विशिष्ट ट्रैक एडिशन बैज और नए डिजाइन वाले 18-इंच टेक ग्रे अलॉय व्हील्स हैं

अंदर की तरफ़, इसमें नई टुपेलो लेदरेट अपहोल्स्ट्री, डैशबोर्ड पर स्मोक-क्रोम फिनिश और कंट्रास्टिंग बेज रंग की सिलाई है। इसमें उभरी हुई जीप ब्रांडिंग और ट्रैक एडिशन फ्लोर मैट के साथ नए टुपेलो विनाइल एक्सेंट भी हैं।

टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन
नया जीप कंपास ट्रैक एडिशन 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर, टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन के साथ उपलब्ध है जो 170 एचपी की पावर और 350 एनएम का टॉर्क देता है। गियरबॉक्स विकल्पों में 6-स्पीड मैनुअल या 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल हैं, ऑटोमैटिक वेरिएंट 4×4 सिस्टम के साथ भी उपलब्ध है।

पढ़ें :- Renault EV Dacia Hipster : रेनॉल्ट ईवी डेसिया हिप्स्टर पूरे परिवार के लिए है फिट , जानें फीचर्स और कीमत
