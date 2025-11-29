स्मृति मंधाना के लिए जेमिमा रोड्रिग्स ने छोडा विमेंस बिग बैश लीग, अभिनेता सुनील शेट्टी ने कि तारीफ

  1. हिन्दी समाचार
By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। एक्टर सुनील शेट्टी (Actor Sunil Shetty) ने क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स (Cricketer Jemimah Rodrigues) की टीममेट और करीबी दोस्त स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के लिए किए गए उनके काम की तारीफ़ की है। स्मृति मंधाना की मंगेतर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) के साथ शादी का जश्न मंधाना के पिता की हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से टाल दिया गया था। शेट्टी ने शुक्रवार को अपने एक्स अकाउंट पर रोड्रिग्स के इस मुश्किल समय में अपनी करीबी दोस्त और टीममेट के साथ रहने के लिए विमेंस बिग बैश लीग (Women’s Big Bash League) के मौजूदा सीज़न से बाहर होने के फ़ैसले की तारीफ़ की।

अभिनेता सुनील शेट्टी ने लिखा कि रोड्रिग्स का कमिटमेंट्स से दूर रहने का फ़ैसला शांत एकजुटता दिखाता है। जेमिमा WBBL छोड़कर स्मृति का साथ दे रही हैं। कोई बड़ा बयान नहीं बस चुपचाप एकजुटता। असली टीममेट्स यही करती हैं। इससे पहले, ब्रिस्बेन हीट ने वेबर विमेंस बिग बैश लीग के बाकी मैचों से भारतीय बैटर को रिलीज़ करने की रिक्वेस्ट मान ली थी। टीम के बयान के मुताबिक वह होबार्ट हरिकेंस के खिलाफ मैच के बाद दस दिन पहले भारत वापस आई थीं, जो असल में मंधाना की शादी से जुड़ा एक पहले से तय कमिटमेंट था। रोड्रिग्स अपनी टीममेट को सपोर्ट करने के लिए भारत में रहेंगी और हीट ने WBBL सीज़न के आखिरी चार मैचों के लिए उनके वापस न आने पर सहमति जताई है।

