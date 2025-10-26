Jimny 5-Door SUV Export : इंडिया में बनी मारुति सुजुकी 5-डोर जिम्नी ने पार किया  ने 1 लाख कार का निर्यात, दुनिया भर से मिल रही ज़बरदस्त प्रतिक्रिया

  1. हिन्दी समाचार
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने आटो बाजार में एक और बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। खबरों के अनुसार, मारुति सुजुकी इंडिया ने घोषणा की है कि उसकी जिम्नी 5-डोर सयूवी ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है।

Jimny 5-Door SUV Export :  मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने आटो बाजार में एक और बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। खबरों के अनुसार, मारुति सुजुकी इंडिया ने घोषणा की है कि उसकी जिम्नी 5-डोर सयूवी ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। 5-डोर जिम्नी का  भारत से कुल निर्यात 1 लाख यूनिट को पार कर गया है। इस मॉडल को 2023 में लॉन्च किया गया था और अब इसे 100 से ज़्यादा देशों में भेजा नाता है।

‘जिम्नी नोमाडे’ के नाम से जापान में मशहूर जिम्नी 5-डोर ने जनवरी 2025 में वहाँ अपनी शुरुआत की। प्रतिक्रिया ज़बरदस्त रही और कुछ ही दिनों में ऑर्डर 50,000 का आंकड़ा पार कर गए। जापान के अलावा, प्रमुख निर्यात गंतव्यों में मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका और चिली शामिल है।

जिम्नी 5-डोर अब 100 से ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट्स में पहुंच चुकी है, जिससे भारत की ग्लोबल ऑटोमोबाइल निर्माण केंद्र के रूप में इमेज और मजबूत हुई है।

लैडर-फ्रेम चेसिस पर निर्मित और सुजुकी के ऑलग्रिप प्रो 4WD सिस्टम से सुसज्जित, जिम्नी 5-डोर में कठोर ऑफ-रोड क्षमता और रोजमर्रा की विश्वसनीयता का बढ़िया मेल है. 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन से पावर्ड, यह साहसी ड्राइवरों के लिए परफेक्ट चॉइस है.

