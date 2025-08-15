  1. हिन्दी समाचार
जन्‍माष्‍टमी का त्योहार पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। । ये द‍िन कृष्‍ण भक्‍ताें के ल‍िए बहुत खास होता है। इस द‍िन सभी लोग व्रत रखते हैं। जन्‍माष्‍टमी की तैया‍र‍ियां बहुत पहले से शुरू कर दी जाती हैं। घरों में झांकी सजाते हैं और भगवान कृष्‍ण को तरह-तरह के व्‍यंजनों और म‍िठाइयों का भोग लगाया जाता है।

क्यों ने इस पावन अवसर पर अपने हाथ से भगवान के लिय बनाया जाये जिससे भगवान खुश हो जाएँ। इसिलिए हम आपके लिए आसानी से बनाए जाने वाले स्वीट्स की रेसिपी लेकर आए हैं।

माखन मिश्री

माखन मिश्री जन्माष्टमी का सबसे पारंपरिक भोग है। माना जाता है कि बाल गोपाल को माखन और मिश्री बहुत ज्‍यादा पसंद थी। इसे बनाने के ल‍िए आपको ताजा सफेद माखन और मिश्री के छोटे-छोटे दाने लेने होंगे। अब एक कटोरी में ताजा माखन लें और उसमें मिश्री के दाने मिलाएं। अच्छी तरह मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ये लड्डू गोपाल को बहुत पसंद आएंगे।

नारियल का लड्डू

नारियल का लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हाेता है और जल्दी बनने वाला प्रसाद है। इसे बनाने के ल‍िए आप कसा हुआ ताजा या सूखा नारियल ले लें। साथ ही कंडेंस्ड मिल्क और थोड़े से काजू, बादाम या प‍िस्‍ता लें। अब एक पैन में नारियल और कंडेंस्ड मिल्क डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए, तो उसे गैस से उतार लें। हल्का ठंडा होने पर छोटे-छोटे लड्डू बनाएं और ऊपर से मेवे से सजाएं।

मखाना पायसम

व्रत के दिनों में मखाना खीर एक बेहतरीन स्वीटड‍िश होता है। ये आसानी से बन भी जाती है। मखाना, दूध, शक्कर, घी, इलायची पाउडर, कटे मेवे से इसे बनाया जाता है। मखानों को घी में हल्का भून लें और फिर मोटा-मोटा पीस लें। दूध को उबालें और उसमें मखाना डालकर धीमी आंच पर पका लें। जब ये गाढ़ा हो जाए तो शक्कर और इलायची डालकर पकाएं। ऊपर से मेवे डालकर भोग लगाएं।

पंजीरी

पंजीरी जन्माष्टमी के भोग में खासतौर पर बनाई जाती है। ये सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। गेहूं का आटा, घी, बूरा या पिसी शक्कर, मेवे और सूखे नारियल की मदद से इसे बनाकर तैयार क‍िया जाता है। इसे बनाने के ल‍िए कढ़ाई में घी गरम करें, उसमें आटा डालकर धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भून लें। अब गैस बंद करके इसमें बूरा, कटे मेवे और नारियल मिलाएं। ठंडा होने पर भोग लगाएं।

पेड़ा

पेड़ा भी जन्माष्टमी पर खासतौर से बनाया जाता है। इसे बनाने के ल‍िए आपको मावा (खोया), बूरा या पिसी चीनी, इलायची पाउडर और केसर के धागों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मावा को कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भून लें। ठंडा होने पर इसमें चीनी और इलायची पाउडर मिला दें। अब छोटे-छोटे पेड़ें बनाकर केसर से सजाएं।

 

 

