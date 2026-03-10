  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Judicial Graft Chapter : एनसीईआरटी ने ‘ज्यूडिशियल करप्शन’ चैप्टर वाली सभी किताबें लीं वापस, विवाद पर मांगी सार्वजनिक माफी

Judicial Graft Chapter : एनसीईआरटी ने ‘ज्यूडिशियल करप्शन’ चैप्टर वाली सभी किताबें लीं वापस, विवाद पर मांगी सार्वजनिक माफी

Judicial Graft Chapter : एनसीईआरटी ने 'ज्यूडिशियल करप्शन' पर चैप्टर को लेकर सार्वजनिक माफी मांगी है और उसने कहा कि किताब वापस ले ली गई है। इस किताब को लेकर एनसीईआरटी को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी झेलने पड़ी थी। संस्था ने मंगलवार को एक नया बयान जारी कर कहा है कि NCERT के डायरेक्टर और सदस्य उस चैप्टर चार के लिए बिना शर्त और बिना किसी शर्त के माफी मांगते हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

Judicial Graft Chapter : एनसीईआरटी ने ‘ज्यूडिशियल करप्शन’ पर चैप्टर को लेकर सार्वजनिक माफी मांगी है और उसने कहा कि किताब वापस ले ली गई है। इस किताब को लेकर एनसीईआरटी को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी झेलने पड़ी थी। संस्था ने मंगलवार को एक नया बयान जारी कर कहा है कि एनसीईआरटी के डायरेक्टर और सदस्य उस चैप्टर चार के लिए बिना शर्त और बिना किसी शर्त के माफी मांगते हैं।

पढ़ें :- NCERT किताब में ज्यूडिशियरी में करप्शन से संबंधित सामग्री पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- न्यायपालिका को बदनाम नहीं करने दूंगा

दरअसल, एनसीईआरटी की क्लास 8 की सोशल साइंस टेक्स्टबुक में कहा गया है कि करप्शन, केसों का बहुत ज़्यादा बैकलॉग और जजों की सही संख्या की कमी ज्यूडिशियल सिस्टम के सामने आने वाली चुनौतियों में से हैं। मंगलवार को जारी एक बयान में, एनसीईआरटी ने कहा, “नेशनल काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने हाल ही में एक सोशल साइंस टेक्स्टबुक, ‘एक्सप्लोरिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड’ ग्रेड 8 (पार्ट 2) पब्लिश की है, जिसमें ‘द रोल ऑफ़ ज्यूडिशियरी इन अवर सोसाइटी’ टाइटल वाला चैप्टर 4 था।”

बयान में आगे कहा गया, “एनसीईआरटी के डायरेक्टर और सदस्य उस चैप्टर चार के लिए बिना शर्त और बिना किसी शर्त के माफी मांगते हैं। पूरी किताब वापस ले ली गई है और अवेलेबल नहीं है।” चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली वाली तीन जजों की बेंच ने एनसीईआरटी की किताबों में ज्यूडिशियरी के बारे में “ऑब्जेक्टिव” बयानों पर खुद से संज्ञान लिया था, जब सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने मामले को तुरंत विचार के लिए मेंशन किया था।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

एलपीजी सिलिंडर की जमाखोरी रोकने के लिए उठाया बड़ा कदम, केंद्र सरकार ने लागू किया एस्मा

एलपीजी सिलिंडर की जमाखोरी रोकने के लिए उठाया बड़ा कदम, केंद्र सरकार...

BCCI ने टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप 2026 के ऐतिहासिक जीत पर 131 करोड़ रुपये इनाम का किया ऐलान

BCCI ने टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप 2026 के ऐतिहासिक जीत...

भारत आज पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश में 5000 टन डीजल कर रहा इंपोर्ट : BPC मुहम्मद रेज़ानुर रहमान

भारत आज पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश में 5000 टन डीजल कर रहा...

Judicial Graft Chapter : एनसीईआरटी ने 'ज्यूडिशियल करप्शन' चैप्टर वाली सभी किताबें लीं वापस, विवाद पर मांगी सार्वजनिक माफी

Judicial Graft Chapter : एनसीईआरटी ने 'ज्यूडिशियल करप्शन' चैप्टर वाली सभी किताबें...

संसद में आज भी जोरदार हंगामें के आसार, LPG और वेस्ट एशिया संकट का मुद्दा उठाएगा विपक्ष

संसद में आज भी जोरदार हंगामें के आसार, LPG और वेस्ट एशिया...

कोलकाता में CEC ज्ञानेश कुमार को दक्षिणेश्वर काली मंदिर के बाहर दिखाए गए काले झंडे, 'वापस जाओ' के लगे नारे

कोलकाता में CEC ज्ञानेश कुमार को दक्षिणेश्वर काली मंदिर के बाहर दिखाए...