Judicial Graft Chapter : एनसीईआरटी ने ‘ज्यूडिशियल करप्शन’ चैप्टर वाली सभी किताबें लीं वापस, विवाद पर मांगी सार्वजनिक माफी

Judicial Graft Chapter : एनसीईआरटी ने ‘ज्यूडिशियल करप्शन’ पर चैप्टर को लेकर सार्वजनिक माफी मांगी है और उसने कहा कि किताब वापस ले ली गई है। इस किताब को लेकर एनसीईआरटी को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी झेलने पड़ी थी। संस्था ने मंगलवार को एक नया बयान जारी कर कहा है कि एनसीईआरटी के डायरेक्टर और सदस्य उस चैप्टर चार के लिए बिना शर्त और बिना किसी शर्त के माफी मांगते हैं।

दरअसल, एनसीईआरटी की क्लास 8 की सोशल साइंस टेक्स्टबुक में कहा गया है कि करप्शन, केसों का बहुत ज़्यादा बैकलॉग और जजों की सही संख्या की कमी ज्यूडिशियल सिस्टम के सामने आने वाली चुनौतियों में से हैं। मंगलवार को जारी एक बयान में, एनसीईआरटी ने कहा, “नेशनल काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने हाल ही में एक सोशल साइंस टेक्स्टबुक, ‘एक्सप्लोरिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड’ ग्रेड 8 (पार्ट 2) पब्लिश की है, जिसमें ‘द रोल ऑफ़ ज्यूडिशियरी इन अवर सोसाइटी’ टाइटल वाला चैप्टर 4 था।”

बयान में आगे कहा गया, “एनसीईआरटी के डायरेक्टर और सदस्य उस चैप्टर चार के लिए बिना शर्त और बिना किसी शर्त के माफी मांगते हैं। पूरी किताब वापस ले ली गई है और अवेलेबल नहीं है।” चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली वाली तीन जजों की बेंच ने एनसीईआरटी की किताबों में ज्यूडिशियरी के बारे में “ऑब्जेक्टिव” बयानों पर खुद से संज्ञान लिया था, जब सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने मामले को तुरंत विचार के लिए मेंशन किया था।