Beauty Tips : केवल 5 मिनट की एक्सरसाइज से कम हो सकती हैं गर्दन की लकीरें

चेहरे को सवारने के चक्कर में मोस्टली लोग गर्दन को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि गर्दन की त्वचा सबसे पहले ढीली पड़ना शुरू होती है। हालांकि, अच्छी बात यह है कि आपको घंटों जिम में पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट की आसान नेक एक्सरसाइज आपकी गर्दन की त्वचा को कसकर रख सकती हैं और लकीरों को कम कर सकती हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

क्यों जरूरी है गर्दन की एक्सरसाइज?

गर्दन की त्वचा बहुत पतली और नाजुक होती है और इस हिस्से की मांसपेशियां जल्दी कमजोर पड़ जाती हैं। जब मांसपेशियां कमजोर होती हैं, तो त्वचा भी ढीली पड़नी शुरू हो जाती है। इसके अलावा, आजकल हम घंटों फोन या लैपटॉप पर देखते हुए अपना सिर नीचे रखते हैं, जिसे ‘टेक नेक’ कहा जाता है। इससे भी गर्दन के आस-पास गहरी लकीरें बन जाती हैं। रोजाना 5 मिनट की एक्सरसाइज इन मांसपेशियों को मजबूत करती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और त्वचा में कसाव लाती है।

हर एक्सर्साइज़ को 10 स्टेप करें

‘स्काई किस’

सीधे बैठ जाएं या खड़े हो जाएं।

  अपने सिर को धीरे-धीरे पीछे की ओर झुकाएं और छत या आसमान की तरफ देखें।

  अब, अपने होठों को ऐसे सिकोड़ें जैसे आप आसमान को चूमने की कोशिश कर रहे हों। आपको अपनी गर्दन के अगले हिस्से और गले के पास खिंचाव महसूस होगा।

  इस पोजीशन को 5 सेकंड तक रोकें और फिर धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं।

‘साइड स्ट्रेच’

  सीधे बैठें और अपने कंधों को ढीला छोड़ दें।

  धीरे-धीरे अपना सिर दाईं ओर झुकाएं, जैसे आप अपने कान को अपने दाहिने कंधे से छूना चाहते हैं (कंधे को ऊपर न उठाएं)।

  जब आपको गर्दन के बाईं तरफ अच्छा खिंचाव महसूस हो, तो 5 सेकंड के लिए रुकें।

  अब, यही प्रक्रिया बाईं ओर दोहराएं।

‘जबड़ा खींचना’

  सीधे बैठें और सामने की तरफ देखें।

  अपने निचले जबड़े को धीरे-धीरे आगे की ओर धकेलें, ताकि आपको अपनी ठुड्डी के नीचे और गर्दन के अगले हिस्से में गहरा खिंचाव महसूस हो।

  5 सेकंड के लिए रुकें और फिर आराम करें।

  यह छोटा सा रूटीन आपकी गर्दन की लकीरों को कम करने में जादुई असर दिखा सकता है। याद रखें, अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाना भी उतना ही जरूरी है, जितना एक्सरसाइज करना।

 

 

