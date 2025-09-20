Beauty Hacks : नवरात्रि से पहले सीख लें गजरा लगाना , बस लेनी है चुड़ी और कुछ यूं टिका लें बालों में, रात तक नहीं निकलेगा

अक्सर हम लोग किसी फ़ेस्टिवल्स या शादी में ट्रेडिशनल लुक कैरी करते हैं ऐसे में अगर गजरा न लगाएँ तो वो सुंदरता नहीं आ पाती जो त्योहार में आनी चाहिए।

ट्रेडिशनल लुक को पूरा करने के लिए लगाएं गजरा

अगर आप सोच रही हैं कि आज गजरा लगाने पर ये आर्टिकल क्यों ? तो दरअसल, ऐसी बहुत सी महिलाएं और टीनएज लड़कियां हैं। फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने वाली है। 22 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है, तो पूजा के दौरान आप ट्रेडिशनल लुक को और भी खूबसूरत बनाने के लिए गजरा लगा सकती हैं ।

यहां जाने खुले बालों में गजरा लगाना

बहुत कम लोगों को मालूम है। ऐसे में गजरा टिकना बहुत मुश्किल होता है । अब आप पूरे समय पत्थर की तरह जमकर तो नहीं रह सकती हैं कि आपका गहरा कहीं हिले ही नहीं। यही वजह है कि ओकेजन चाहे कोई भी हो, अगर आपके बाल खुले हुए हैं, तो आप इस तरह से से गजरे को सेट कर सकती हैं। इसके बाद आप बेझिझक होकर पूजा कर सकती हैं और रात में डांडिया भी खेल सकती हैं। आइए अब गजरा लगाने का हैक जान लेते हैं।

गजरा लगाने की करें तैयारी

जी हां, आपको गजरा लगाने के लिए पहले थोड़ी सी तैयारी करनी है। इसके लिए आपको एक गजरा, एक चूड़ी और 2-3 रबर बैंड चाहिए। ध्यान रखें कि रबर बैंड ढीले ना हों। अब आपको गजरे को चूड़ी में आधा-आधा लटका लेना है और सभी रबर बैंड को चूड़ी के ऊपर से अटका लेना है। इससे गजरा नहीं हिलेगा और दूसरा इसे बालों में लगाने में आसानी रहेगी।

बालों में कैसे लगाएं गजरा?

गजरा लगाने के लिए आपको सबसे पहले अपने बालों में बीच की मांग निकाल लेनी है। देखिये ये पूरी तरह से आपके ऊपर है, अगर आप बालों को थोड़ा अलग और सुंदर दिखाना चाहती हैं, तो आप बालों में बीच की मांग निकालकर मांग टीका लगा सकती हैं। अगर आप मांग टीका नहीं लगाना चाहती हैं और बीच की मांग भी नहीं निकलना चाहती हैं, तो सीधा अपने बालों को पीछे की तरफ इकठ्ठा कर लें। अब दोनों तरफ से बालों के आधे या उससे भी कम पोर्शन को लेकर इस चूड़ी के बीच में लगी रबर बैंड में अटका लें। अब चूड़ी को फिक्स करने के लिए आसपास में बॉबी पिंस को लगा लें।