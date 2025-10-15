यूट्यूब पर धमाल मचाने आ रही है काजल राघवानी की फिल्म बड़की दीदी-2

पटना। भोजपुरी सिनेमा इस समय बॉलवुड को टक्कर दे रहा है। भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री काजल राघवानी (Kajal Raghwani, a famous Bhojpuri cinema actress) की फिल्म बड़की दीदी-2 (Badki Didi-2) यूट्यूब पर स्ट्रीम होने जा रही है। इस फिल्म ने सिनेमा घरों में तो धमाल मचाया ही है, अब यह यूट्यूब पर धमाल मचाने वाली है। काजल राघवानी की यह फिल्म पारवारिक है और दर्शक इस फिल्म की जमकर प्रशंसा कर रहे है। यह फिल्म यूट्यूब पर 28 अक्टूबी को सुबह आठ बाजे स्ट्रीम होगी।

भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री काजल राघवानी (Kajal Raghwani, a famous Bhojpuri cinema actress) की फिल्म बड़की दीदी-2 (Badki Didi-2) जल्द ही यूट्यूब पर स्ट्रीम होने वाली है। मेकर्स ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि फिल्म 28 अक्टूबर को सुबह 8 बजे यूट्यूब चैनल (Youtube channel) पर रिलीज होगी। फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर (World Television Premiere) पहले ही हो चुका है, जिसे भोजपुरी दर्शकों (bhojpuri audience) से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। फिल्म को आईवीवाई एंटरटेनमेंट के बैनर तले रिलीज किया गया है। वहीं काजल राघवानी ने भी इंस्टाग्राम (instagram) के माध्यम से यह जानकारी दी है। अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म का पोस्टर जारी कर यह जानकारी दी है।

आईवीवाई एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी बड़की दीदी-2 ((Badki Didi-2)) एक पारिवारिक और भावनात्मक कहानी है। जो दर्शकों के दिलों को छूने का वादा करती है। फिल्म में काजल राघवानी ने बड़की दीदी की मुख्य भूमिका निभाई है। कहानी एक ऐसी बड़ी बहन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने परिवार और छोटी बहनों की हर जरूरत को प्राथमिकता देती है। वह अपनी दो छोटी बहनों की शादी (Marriage) तय करती है और उनके सुख के लिए अपने सपनों का बलिदान दे देती है। लेकिन, कहानी तब दुखद मोड़ (tragic turn) लेती है, जब बड़की दीदी को एक गंभीर बीमारी का पता चलता है, जिससे उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। फिल्म का निर्देशन मंजुल ठाकुर (The film is directed by Manjul Thakur.) ने किया है, जबकि संदीप सिंह और मंजुल ठाकुर (Sandeep Singh and Manjul Thakur) इसके प्रोड्यूसर हैं। कहानी मंजुल ठाकुर, संदीप सिंह और अरविंद तिवारी ने मिलकर लिखी है। फिल्म के गाने अरविंद तिवारी और प्यारे लाल यादव (Arvind Tiwari and Pyare Lal Yadav) ने लिखे हैं, जिन्हें म्यूजिक डायरेक्टर ओम झा ने अपने मधुर संगीत से सजाया है।