Kane Williamson Joins LSG: आईपीएल 2026 से पहले LSG से जुड़े केन विलियमसन, फ्रेंचाइजी ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

Kane Williamson Joins LSG: आईपीएल 2026 की नीलामी से ठीक पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन को अपने साथ जोड़ा है। विलियमसन को फ्रेंचाइजी टीम के लिए ‘रणनीतिक सलाहकार’ की भूमिका निभाएंगे।

न्यूज़ीलैंड के स्टार बल्लेबाज़ केन विलियमसन इस साल SA20 लीग में संजीव गोयनका की टीम डरबन सुपर जायंट्स के लिए खेले थे। विलियमसन उन पांच न्यूज़ीलैंड क्रिकेटरों में से एक थे जिन्होंने दुनिया भर की लीगों में खेलने के लिए केंद्रीय अनुबंध अस्वीकार कर दिया था। पूर्व कप्तान ने अभी तक इस प्रारूप से संन्यास नहीं लिया है और अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप के लिए न्यूज़ीलैंड के लिए उपलब्ध रहने की प्रतिबद्धता जताई है।

Cool. Calm. Calculated. Kane Williamson is now part of our think tank as our Strategic Advisor. 🙌 Welcome to Lucknow, Kane Mama! 💙 pic.twitter.com/t5v9OGMqyU — Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) October 16, 2025

विलियमसन उस बैकरूम स्टाफ में शामिल हो गए हैं जिसमें पहले ही एक और बड़ा बदलाव देखा जा चुका है, भरत अरुण केकेआर के साथ चार साल के कार्यकाल के बाद गेंदबाजी कोच के रूप में शामिल हुए हैं। विलियमसन आईपीएल में 2015 से 2024 के बीच 10 सीज़न में एक खिलाड़ी के रूप में खेले हैं। उन्होंने 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 735 रन बनाकर ऑरेंज कैप भी हासिल की। ​​

2022 तक SRH के लिए खेलने और विलियमसन की कप्तानी करने के बाद, उनको 2023 में गुजरात टाइटन्स ने अपने साथ जोड़ लिया। उन्होंने उस सीज़न में सिर्फ़ एक मैच खेला, जिसके बाद चोट के कारण उन्हें लंबे समय तक बाहर रहना पड़ा। 2024 में, उन्होंने दो मैचों में हिस्सा लिया। आईपीएल 2025 से पहले मेगा नीलामी में, विलियमसन को किसी ने नहीं खरीदा।