Kawasaki Offers : कावासाकी बाइक्स पर सीमित समय के ऑफर ,जानें मॉडल-वार ऑफर, वैधता

Kawasaki Offers : कावासाकी इंडिया ने जनवरी 2026 में देश में अपनी सभी मोटरसाइकिलों के लिए नए साल के ऑफर्स की घोषणा की थी। जापानी मोटरसाइकिल कंपनी ने ग्राहकों को लुभाने के लिए अलग-अलग मॉडलों पर ₹ 25 लाख तक की छूट और मुफ्त एक्सेसरीज की पेशकश की थी। ये लाभ 28 फरवरी, 2026 तक मान्य हैं।

इन ऑफर्स के साथ, कावासाकी इंडिया को बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद है। ये छूट और ऑफर्स MY24, MY25 और MY26 मोटरसाइकिलों पर उपलब्ध हैं, जो मॉडल पर निर्भर करते हैं। ऑफर्स के तहत, कावासाकी बाइक्स पर ₹ 2.50 लाख तक की छूट मिल रही है, साथ ही मुफ्त एक्सेसरीज भी दी जा रही हैं।

छूट

सबसे बड़ी कीमत में कटौती MY26 निंजा ZX-10R पर हुई है। सुपरबाइक, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत पहले 20.79 लाख रुपये थी, अब 2.50 लाख रुपये की कटौती के साथ 18.29 लाख रुपये में उपलब्ध है। MY25 निंजा 1100SX पर भी 1.43 लाख रुपये की बड़ी छूट दी गई है, जिससे इसकी कीमत 14.42 लाख रुपये से घटकर 12.99 लाख रुपये हो गई है। ये दोनों मॉडल E20 मानकों के अनुरूप हैं।

MY26 ZX-6R की कीमत में सीधे तौर पर कोई कमी नहीं की गई है, लेकिन कावासाकी इसके साथ 83,000 रुपये का ओहलिन्स स्टीयरिंग डैम्पर मुफ्त दे रही है। ZX-6R E20 मानकों के अनुरूप भी है।

कंपनी ने अपनी 2 सीरीज पर भी ऑफर बढ़ा दिए हैं। Z650 की कीमत में 27,000 रुपये की कटौती की गई है और अब यह 6.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध है। नियो-रेट्रो Z650RS की कीमत में 20,000 रुपये की कटौती की गई है, जिससे इसकी कीमत घटकर 7.63 लाख रुपये हो गई है। खरीदारों को अधिकृत डीलरों से उपलब्धता की जानकारी लेने की सलाह दी जाती है।