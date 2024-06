Kedar Jadhav Retired: 'न आईपीएल में किसी ने खरीदा...न टीम इंडिया में मिल रही थी जगह,' सीनियर खिलाड़ी ने लिया संन्यास

Kedar Jadhav Retired: भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी ऑलराउंडर केदार जाधव (Kedar Jadhav) ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है। जाधव लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे थे और आईपीएल की नीलामी में भी उन्हें कोई खरीदार नहीं मिल पाया था। केदार जाधव ने सोमवार को सोशल मीडिया के जरिये संन्यास की जानकारी दी है।

भारतीय टीम 39वर्षीय खिलाड़ी केदार जाधव (Kedar Jadhav) ने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘मेरे पूरे करियर में आपके प्यार और समर्थन के लिए आप सभी को धन्यवाद…1500 घंटों से मुझे क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायर समझें।’ बता दें कि जाधव ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू 2014 में किया था और उन्होंने 73 वनडे में 42.09 की औसत से 1389 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने दो शतक और छह अर्धशतक लगाए। इसके अलावा जाधव ने 27 विकेट भी अपने नाम किए।

Thank you all For your love and support throughout my Career from 1500 hrs

Consider me as retired from all forms of cricket

— IamKedar (@JadhavKedar) June 3, 2024