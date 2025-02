Kenya Digital Transformation : संयुक्त राष्ट्र ने केन्या में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए 15 नवाचार केंद्रों की घोषणा की

Kenya Digital Transformation : संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों (United Nations agencies) के एक संघ ने गुरुवार को अमेरिकी समय के अनुसार केन्या में डिजिटल अर्थव्यवस्था (Digital Economy in Kenya) के विकास को बढ़ावा देने के लिए 15 नवाचार केंद्रों की शॉर्टलिस्टिंग (Shortlisting of Innovation Hubs)की घोषणा की, जबकि समानता और समावेशिता (Equality and Inclusion) को बढ़ावा दिया। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों (United Nations agencies) और केन्याई सरकार द्वारा केन्या की राजधानी नैरोबी (Capital Nairobi) में जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, तीन साल की संयुक्त राष्ट्र पहल डिजिटल प्लेटफॉर्म (United Nations Initiative Digital Platform) केन्या के तहत डिजिटल नवाचार केंद्रों (Digital Innovation Centers) के चयन से देश को ज्ञान अर्थव्यवस्था केंद्र के रूप में स्थापित करने की उम्मीद है।

खबरों के अनुसार, सूचना, संचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रालय (Ministry of Information, Communication and Digital Economy) में प्रधान सचिव जॉन तनुई ने कहा कि डिजिटल नवाचार केंद्र नवाचार, उद्यम और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करेंगे। “केन्या के डिजिटल इनोवेशन हब इसके आर्थिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनमें निवेश करने से युवाओं और महिलाओं को डिजिटल कौशल(Digital skills to youth and women) प्राप्त करने, नवाचार और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलती है,” तनुई ने कहा। दिसंबर 2024 में आवेदन आमंत्रित किए जाने के बाद 15 इनोवेशन हब को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिसमें 50 से अधिक आवेदन आए। मूल्यांकन डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और केन्या के हाशिए के क्षेत्रों की महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने की उनकी क्षमता के आधार पर किया गया था।