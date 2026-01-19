Kia Carens Clavis : किआ कैरेंस क्लैविस का नया एचटीई(ईएक्स) वेरिएंट इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ लॉन्च, जानें कीमत और खासियत

किआ कैरेंस ने अपनी पॉपुलर फैमिली कार कैरेंस क्लैविस में एक और नया वेरिएंट जोड़ दिया है, जिसके बाद ये फैमिली कार अब लग्ज़री कार में शामिल हो गई है। क्योंकि नई किआ कैरेंस क्लैविस एचटीई(ईएक्स) में एक से बढ़कर एक फीचर दिए गए हैं। किआ ने इस ट्रिम को पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल तीनों इंजन ऑप्शन्स में पेश किया है, जो इसकी परफॉरमेंस में भी जान डाल रही है।

इलेक्ट्रिक सनरूफ

किआ ने कैरेंस क्लैविस के G1.5 पेट्रोल इंजन में पहली बार स्काई लाइट इलेक्ट्रिक सनरूफ दिया गया है। इससे पहले इस इंजन ऑप्शन में सनरूफ मौजूद नहीं था। सनरूफ की वजह से कार का केबिन ज्यादा खुला, हवादार और प्रीमियम महसूस होता है।

इंजन ऑप्शन्स

किआ कैरेंस क्लैविस एचटीई(ईएक्स) वेरिएंट को सभी ICE पावरट्रेन में उपलब्ध कराया गया है. इसमें G1.5 पेट्रोल, G1.5 टर्बो-पेट्रोल और D1.5 डीजल इंजन शामिल हैं। यह वेरिएंट सिर्फ 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में आता है।

नया केबिन फील

HTE(EX) ट्रिम में पूरी तरह से स्वचालित तापमान नियंत्रण दिया गया है, जिससे केबिन का तापमान अपने आप कंट्रोल होता है और लंबी यात्राएं ज्यादा आरामदायक बनती हैं. इसके अलावा LED DRLs और पोजिशन लैंप्स फ्रंट लुक को ज्यादा स्टाइलिश बनाते हैं और विजिबिलिटी भी बेहतर करते हैं।

कीमत

नई HTE(EX) ट्रिम के कीमत की बात करें तो इसकी G1.5 पेट्रोल के लिए की कीमत ₹12,54,900 और G1.5 टर्बो-पेट्रोल के लिए ₹13,41,900 और D1.5 डीजल के लिए ₹14,52,900 रखी गई है।