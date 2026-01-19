  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Kia Carens Clavis : किआ कैरेंस क्लैविस का नया एचटीई(ईएक्स) वेरिएंट इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ लॉन्च, जानें कीमत और खासियत

Kia Carens Clavis : किआ कैरेंस क्लैविस का नया एचटीई(ईएक्स) वेरिएंट इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ लॉन्च, जानें कीमत और खासियत

Kia Carens Clavis: Kia launches new HTE (EX) variant of Carens Clavis with electric sunroof; know the price and features.

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- Suzuki  Gixxer SF 250 and Gixxer 250 : 2026 सुजुकी जिक्सर और जिक्सर एसएफ लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Kia Carens Clavis : किआ कैरेंस क्लैविस का नया एचटीई(ईएक्स) वेरिएंट इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ लॉन्च, जानें कीमत और खासियत

Kia Carens Clavis : किआ कैरेंस क्लैविस का नया एचटीई(ईएक्स) वेरिएंट इलेक्ट्रिक...

भारत में 5 दमदार 7-सीटर गाड़ियां जल्द होने वाली हैं लॉन्च, SUV लवर्स के लिए खुशखबरी

भारत में 5 दमदार 7-सीटर गाड़ियां जल्द होने वाली हैं लॉन्च, SUV...

Suzuki  Gixxer SF 250 and Gixxer 250 : 2026 सुजुकी जिक्सर और जिक्सर एसएफ लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

Suzuki  Gixxer SF 250 and Gixxer 250 : 2026 सुजुकी जिक्सर और...

1 अप्रैल से कैश लेकर टोल पर पहुंचने वालों की नो एंट्री, सिर्फ FASTag और UPI से होगा भुगतान

1 अप्रैल से कैश लेकर टोल पर पहुंचने वालों की नो एंट्री,...

VIDEO : बॉलीवुड के 'मुन्ना भाई' संजय दत्त ने खरीदी टेस्ला साइबरट्रक, मुंबई की सड़कों पर दिखा 'संजू बाबा' का टशन, जानें इसकी कीमत?

VIDEO : बॉलीवुड के 'मुन्ना भाई' संजय दत्त ने खरीदी टेस्ला साइबरट्रक,...

Tata Motors ने अपने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, इन गाड़ियों पर 85 हजार रुपये तक की छूट, जानें ऑफर्स की पूरी डिटेल

Tata Motors ने अपने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, इन गाड़ियों पर...