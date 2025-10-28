  1. हिन्दी समाचार
  Kia Carens CNG : किआ कैरेंस अब सीएनजी विकल्प के साथ उपलब्ध , जानें कीमत और फीचर्स

किआ इंडिया ने कैरेंस एमपीवी लाइनअप में एक नया सीएनजी विकल्प जोड़ा है। कीमत की बात करें तो नई कैरेंस की कीमत 11.77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसकी प्रीमियम (ओ) पेट्रोल एमटी वेरिएंट (10.99 लाख रुपये) से 77,900 रुपये ज़्यादा महंगी है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

