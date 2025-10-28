Kia Carens CNG : किआ कैरेंस अब सीएनजी विकल्प के साथ उपलब्ध , जानें कीमत और फीचर्स

किआ इंडिया ने कैरेंस एमपीवी लाइनअप में एक नया सीएनजी विकल्प जोड़ा है। कीमत की बात करें तो नई कैरेंस की कीमत 11.77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसकी प्रीमियम (ओ) पेट्रोल एमटी वेरिएंट (10.99 लाख रुपये) से 77,900 रुपये ज़्यादा महंगी है।
इंजन
इंजन की बात करें तो कैरेंस सीएनजी में 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन लगा है जो 115 hp और 144 Nm का टॉर्क देता है। इसे छह-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है और स्टैंडर्ड मॉडल की तरह इसमें सात-सीट लेआउट बरकरार है।
फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो कैरेंस सीएनजी में 15 और 16 इंच टायर, हेलोजन लैंप, हेलोजन टेल लैंप, शार्क फिन एंटीना, टिल्ट स्टेयरिंग, पावर विंडो, रियर व्यू कैमरा, 12.5 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आठ इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्ले, सेमी लेदरेट सीट्स, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, की-लैस एंट्री, सात रंगों के विकल्प सहित कई फीचर्स मिलेंगे।