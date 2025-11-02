  1. हिन्दी समाचार
Kia October sales : किया की इस कार को अक्टूबर में मिले सबसे ज्यादा खरीददार , बिक्री का तोड़ा रिकॉर्ड

आटो सेक्टर में दक्षिण कोरियाई कार निर्माता कंपनी किआ द्वारा इंडियन मार्केट में अलग अलग सेगमेंट में कई कारों की बिक्री की जाती है।

By अनूप कुमार 
अक्टूबर के महीने में कंपनी ने भारतीय बाजार में अपनी बिक्री के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए है। बीते माह अक्टूबर 2025 में किआ ने कुल 29,556 यूनिट्स गाड़ियों की बिक्री की है, जो सालाना आधार पर 30 प्रतिशत ज्यादा है। पिछले साल यानी अक्टूबर 2024 में किआ ने कुल 22,735 यूनिट्स गाड़ियों की बिक्री की थी।

किआ की कॉम्पैक्ट SUV किआ सोनेट (Kia Sonet) को अक्टूबर 2025 में सबसे ज्यादा खरददार मिले। इस दौरान किआ सोनेट को कुल 12,745 ग्राहक मिलें। इस गाड़ी ने अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री हासिल की है।

किआ सोनेट के अलावा Kia Carens Clavis और Carens Clavis EV की बिक्री भी अच्छी हुई है। दोनों कारों की कुल बिक्री 8,779 यूनिट्स रही। साथ ही किआ सेल्टोस (Kia Seltos) एसयूवी को अक्टूबर के महीने में कुल 7,130 ग्राहक मिलें।

