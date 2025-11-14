  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Kia Seltos new model : किआ सेल्टोस का नया मॉडल इस महीने होगा लॉन्च , जानें इस  फीचर्स और कीमत

Kia Seltos new model : किआ सेल्टोस का नया मॉडल इस महीने होगा लॉन्च , जानें इस  फीचर्स और कीमत

साउथ कोरिया की कार निर्माता कंपनी किआ अपनी किआ सेल्टोस एसयूवी के सेकंड जनरेशन मॉडल को लॉन्च करने जा रही है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Kia Seltos new model :  साउथ कोरिया की कार निर्माता कंपनी किआ अपनी किआ सेल्टोस एसयूवी के सेकंड जनरेशन मॉडल को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी द्वारा भारतीय बाजार में अलग अलग सेगमेंट में कई तरह की कारें पेश की जाती हैं। नई किआ सेल्टोस आने वाली 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। भारतीय बाजार में किआ सेल्टोस एसयूवी अगले साल लॉन्च हो सकती है। आइए जानते हैं किआ सेल्टोस के नए मॉडल में के बारे में।

पढ़ें :- Tata Curve Range : टाटा मोटर्स ने कर्व रेंज को नए फीचर्स के साथ किया अपडेट ,  जानें इंजन और कीमत

फीचर्स
किआ सेल्टोस की नई एसयूवी में एक्‍सटीरियर और इंटीरियर दोनों में बदलाव किए गया है।
किआ सेल्टोस में वर्टिकल एलईडी डीआरएल, नई फ्रंट ग्रिल, नया बंपर और फॉग लैंप दिए जा सकते हैं। किआ सेल्टोस के नए मॉडल में पहले से भी ज्यादा फीचर्स भी देखने को मिलेंगे।

सेफ्टी फीचर्स
वहीं  नई किआ सेल्टोस में सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS सिस्टम शामिल होगा। किआ सेल्टोस के मौजूदा मॉडल में 3-स्टार NCAP रेटिंग है। ऐसे में नए मॉडल में 5-स्टार NCAP रेटिंग देखने को मिल सकती है।

इंजन
इसी तरह नई किआ सेल्टोस के इंजन की बात करें तो नई सेल्टोस में पहले की ही तरह 3 इंजन ऑप्शन मिल सकते हैं। इसमें 1.5 लीटर NA पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल शामिल होगा। गियरबॉक्स ऑप्शनों में 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, 6-स्पीड iMT, CVT और 7-स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक शामिल होंगे।

कीमत
नए माउल की सेल्टोस की कीमत कितनी होगी इसका खुलासा होने में अभी समय लगेगे लेकिन अनुमान लगाया जाए तो किआ सेल्टोस की कीमत 11.30 लाख रुपये से शुरू होकर 22 लाख रुपये तक जा सकती है।

पढ़ें :- Yokohama BlueEarth-GT Max Tyres : योकोहामा ने ब्लूअर्थ-जीटी मैक्स टायर लॉन्च किए,बेहतर माइलेज का दावा

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Kia Seltos new model : किआ सेल्टोस का नया मॉडल इस महीने होगा लॉन्च , जानें इस  फीचर्स और कीमत

Kia Seltos new model : किआ सेल्टोस का नया मॉडल इस महीने...

Tata Curve Range : टाटा मोटर्स ने कर्व रेंज को नए फीचर्स के साथ किया अपडेट ,  जानें इंजन और कीमत

Tata Curve Range : टाटा मोटर्स ने कर्व रेंज को नए फीचर्स...

Yokohama BlueEarth-GT Max Tyres : योकोहामा ने ब्लूअर्थ-जीटी मैक्स टायर लॉन्च किए,बेहतर माइलेज का दावा

Yokohama BlueEarth-GT Max Tyres : योकोहामा ने ब्लूअर्थ-जीटी मैक्स टायर लॉन्च किए,बेहतर...

Car Heater In Winter : कार में ठंड से बचने के लिए हीटर चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान , सफर आरामदायक हो जाएगा

Car Heater In Winter : कार में ठंड से बचने के लिए...

Neo Kavach : बाइक राइडर्स के लिए लॉन्च हुआ एयरबैग , मिलेगा हाई-टेक सुरक्षा कवच

Neo Kavach : बाइक राइडर्स के लिए लॉन्च हुआ एयरबैग , मिलेगा...

Yamaha Aerox-E electric scooter :  शानदार लुक में यामाहा ऐरॉक्स-ई इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश , जानें फीचर्स और रेंज

Yamaha Aerox-E electric scooter :  शानदार लुक में यामाहा ऐरॉक्स-ई इलेक्ट्रिक स्कूटर...