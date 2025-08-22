King Kago HD EV :  टीवीएस मोटर ने लॉन्च किया ‘किंग कार्गो एचडी ईवी’ ,  Kago जरूरतों के लिए किया गया डिज़ाइन

TVS Motor King Kago HD EV : टीवीएस मोटर कंपनी ने ₹3.86 लाख की कीमत वाला इलेक्ट्रिक कार्गो थ्री-व्हीलर, टीवीएस किंग कार्गो एचडी ईवी लॉन्च किया है। यह भारत के कार्गो थ्री-व्हीलर सेगमेंट में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला पहला वाहन है। शुरुआती तौर पर यह दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान और बेंगलुरु में उपलब्ध होगा। कंपनी ने इसके साथ ही किंग कागो एचडी सीएनजी वेरिएंट की भी घोषणा की, जिसे वर्ष 2025 के अंत तक बाजार में उतारा जाएगा।

टॉप स्पीड

किंग कार्गो 60 किमी/घंटा की टॉप स्पीड, 6.6 फीट लोड डेक, 500 मिमी वाटर-वेडिंग क्षमता, 235 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस और 3 घंटे 10 मिनट के चार्जिंग टाइम के साथ आता है।

26 स्मार्ट फीचर्स

इसमें 26 स्मार्ट फीचर्स शामिल हैं। साथ ही, ट्विन-एक्सिस रियर-व्यू मिरर भी दिए गए हैं जो भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्राइविंग को सुरक्षित बनाते हैं।

रीयल-टाइम ट्रैकिंग

संचालकों को रीयल-टाइम ट्रैकिंग, इंटेलिजेंट डैशबोर्ड, रिमोट एसेट कंट्रोल और बेहतर उत्पादकता के लिए एनालिटिक्स प्रदान करता है।