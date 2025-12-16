  1. हिन्दी समाचार
  3. KKR की एक और बड़ी बोली, बेबी मलिंगा ‘मथीशा पथिराना’ को खरीदा

KKR की एक और बड़ी बोली, बेबी मलिंगा ‘मथीशा पथिराना’ को खरीदा

IPL 2026 Auction Live: आईपीएल 2026 प्लेयर मिनी ऑक्शन में खिलाड़ियों पर बोली लगनी शुरू हो गयी है। इस ऑक्शन में शॉर्टलिस्ट किए गए 369 खिलाड़ियों में से 77 खिलाड़ियों की बोली लगने वाली है, और कुल ऑक्शन पर्स 237.55 करोड़ रुपये है। इस बीच, केकेआर ने दो बड़ी बोली लगाकर ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन और बेबी मलिंगा को अपने खेमे में शामिल कर लिया है। इसके साथ न्यूजीलैंड के विकेटकीपर फिन एलन को KKR ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा है।

By Abhimanyu 
Updated Date

कैमरून ग्रीन के लिए KKR की 24.80 करोड़ रुपये की बोली ने उन्हें IPL नीलामी में सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी बना दिया। CSK आखिरकार 25.20 करोड़ रुपये पर बोली से बाहर हो गई और KKR ने ग्रीन को रिकॉर्ड कीमत पर खरीद लिया। इसके अलावा, मथीशा पथिराना, जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था। शुरुआत में दिल्ली कैपिटल्स ने उनके लिए बोली लगाई। लखनऊ सुपर जायंट्स भी मैदान में आ गई और मुकाबला रोमांचक हो गया। बोली DC के साथ 10 करोड़ पर पहुंच गई और यह अब तक दिन की दूसरी सबसे बड़ी बोली रही। LSG लगभग 16 करोड़ रुपये में उन्हें खरीदने ही वाली थी कि KKR भी बोली में शामिल हो गई। LSG पीछे हट गई, और KKR ने पथिराना को 18 करोड़ रुपये में खरीद लिया।

