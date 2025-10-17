Kl Rahul Luxury Electric Car :  केएल राहुल के घर आई लग्जरी इलेक्ट्रिक कार ,  फीचर्स हैरान कर देंगे

Kl Rahul Luxury Electric Car : क्रिकेटर केएल राहुल ने अपने कार कलेक्शन में एक नई लग्ज़री ईवी एमपीवी शामिल की है। राहुल ने नई MG M9 लग्जरी इलेक्ट्रिक कार खरीदी है। वह इस इलेक्ट्रिक MPV के मालिक बनने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर भी बन गए हैं।। राहुल ने हाल ही में अपने घर पर इस कार की डिलीवरी ली, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

क्रिकेटर राहुल ने अपनी MG M9 के लिए मेटल ब्लैक कलर में चुना है। इस कार के तीन उपलब्ध शेड्स (पर्ल लस्टर व्हाइट, मेटल ब्लैक और कंक्रीट ग्रे) में से एक है। वीडियो में उन्हें अपार्टमेंट की अंडरग्राउंड पार्किंग में कार का कवर हटाते और इसे अनवील करते देखा गया है। आइए इस Luxury Electric MPV की कीमत और खासियत जान लेते हैं।

यह एक फ़ीचर्स से भरपूर एमपीवी है, जिसमें व्यापक रेंज और विशाल व आरामदायक केबिन है। कार निर्माता इसे एक ही वेरिएंट और तीन रंगों में उपलब्ध करा रहा है।

प्रीमियम इलेक्ट्रिक MPV

MG M9 “Presidential Limo” वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 69.90 लाख रुपये है, जबकि ऑन-रोड कीमत करीब 73.75 लाख रुपये तक पहुंचती है । यह मॉडल MG Select डीलरशिप्स के जरिए बेचा जा रहा है और भारत में ब्रांड का सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक MPV है।

बैटरी पैक

MG M9 में 90 kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जो MIDC सर्टिफिकेशन के अनुसार एक बार फुल चार्ज में लगभग 548 किमी तक की रेंज देता है। इसका इलेक्ट्रिक मोटर 242 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह EV ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है।