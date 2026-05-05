केएमपी एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा: यूपी पुलिस के पांच जवानों की मौके पर मौत, ओवरटेक बना काल

Road Accident: हरियाणा के कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें पांच लोगों की मौके पर ही जान चली गई। हादसा धुलावट टोल प्लाजा के पास सुबह करीब 10 बजे हुआ, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक स्कॉर्पियो कार पलवल की ओर जा रही थी। इसी दौरान चालक ने तेज रफ्तार में ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और आगे चल रही गाड़ी से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए।

हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस और राहत दल भी पहुंच गया। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और उसमें सवार लोगों के शव अंदर फंसे हुए थे। उन्हें बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।

सभी मृतक यूपी पुलिस के जवान

रिपोर्ट्स के अनुसार तावड़ू सदर थाना प्रभारी शीशराम ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले सभी पांच लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात थे और जालौन जिले से जुड़े हुए थे। घटना की सूचना जालौन पुलिस प्रशासन को भी दे दी गई है। फिलहाल मृतकों की पहचान और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार और लापरवाही से ओवरटेक करना बताया जा रहा है। एक्सप्रेस-वे पर तेज गति और असावधानी किस तरह जानलेवा हो सकती है, यह हादसा उसकी एक और दुखद मिसाल बन गया है। प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे एक्सप्रेस-वे पर गति सीमा का पालन करें और सुरक्षित ड्राइविंग को प्राथमिकता दें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।