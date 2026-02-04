  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Kolkata Emergency Landing : काठमांडू से इस्तांबुल जाने वाली फ्लाइट की कोलकाता में आपात लैंडिंग

Kolkata Emergency Landing : काठमांडू से इस्तांबुल जाने वाली फ्लाइट की कोलकाता में आपात लैंडिंग

कोलकाता एयरपोर्ट (Kolkata Airport) पर बुधवार को एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग (Emergency Landing) करवाई गई। ये विमान काठमांडू से इस्तांबुल (Kathmandu to Istanbul) जा रहा था। विमान से धुआं निकलने की आशंका के बाद इसे कोलकाता में उतारा गया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

कोलकाता: कोलकाता एयरपोर्ट (Kolkata Airport) पर बुधवार को एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग (Emergency Landing) करवाई गई। ये विमान काठमांडू से इस्तांबुल (Kathmandu to Istanbul) जा रहा था। विमान से धुआं निकलने की आशंका के बाद इसे कोलकाता में उतारा गया। विमान तुर्किश एयरलाइंस (Turkish Airlines) का था। बताया जा रहा है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और विमान की जांच की जा रही है।

पढ़ें :- अर्जेंटीना के फुटबॉल आइकन मेस्सी पहुंचे मुंबई, अंडर-14 युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ किया अभ्यास

बताया जा रहा है कि तुर्किश एयरलाइंस (Turkish Airlines) के विमान ने काठमांडू से इस्तांबुल (Kathmandu to Istanbul)  के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन रास्ते में ही इसके इंजन से धुआं निकलने का शक हुआ। इसके बाद इस विमान की तुरंत कोलकाता के नेताजी इंटरनेशनल टर्मिनल (Netaji Subhas Chandra Bose International Airport, Kolkata) पर इमरजेंसी लैंडिंग (Emergency Landing) कराई गई। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि विमान में 236 यात्री सवार हैं।

कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NSCBI) के एयरपोर्ट डायरेक्टर ने एक बयान जारी कर बताया कि काठमांडू से इस्तांबुल जा रहे टर्किश 727 की कोलकाता एयरपोर्ट (Kolkata Airport)  पर फुल इमरजेंसी लैंडिंग (Emergency Landing) हुई। कैप्टन ने कोलकाता ATC को दाहिने इंजन में आग लगने की आशंका के बारे में बताया। विमान दोपहर 2 बजकर 49 मिनट पर NSCBI एयरपोर्ट पर उतरा। उन्होंने बताया कि विमान अभी कोलकाता एयरपोर्ट (Kolkata Airport)  पर है और जांच चल रही है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

राहुल को मिला पवार का साथ, बोले- पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की बातों पर संसद में चर्चा जरूरी, भारत-अमेरिका ट्रेड डील किसानों के लिए 'खतरा'

राहुल को मिला पवार का साथ, बोले- पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की...

युमनाम खेमचंद सिंह बने मणिपुर के मुख्यमंत्री, राज्यपाल अजय भल्ला ने दिलाई शपथ

युमनाम खेमचंद सिंह बने मणिपुर के मुख्यमंत्री, राज्यपाल अजय भल्ला ने दिलाई...

तापसी पन्नू स्टारर फिल्म अस्सी का ट्रेलर आया सामने, जाने कब होगी फिल्म रिलीज

तापसी पन्नू स्टारर फिल्म अस्सी का ट्रेलर आया सामने, जाने कब होगी...

मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटने की अधिसूचना जारी, युमनाम खेमचंद आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटने की अधिसूचना जारी, युमनाम खेमचंद आज लेंगे...

कोरियन कल्चर गेम से प्रभावित तीन सगी बहनों ने कि आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा आई एम रियली सॉरी पापा

कोरियन कल्चर गेम से प्रभावित तीन सगी बहनों ने कि आत्महत्या, सुसाइड...

Kolkata Emergency Landing : काठमांडू से इस्तांबुल जाने वाली फ्लाइट की कोलकाता में आपात लैंडिंग

Kolkata Emergency Landing : काठमांडू से इस्तांबुल जाने वाली फ्लाइट की कोलकाता...