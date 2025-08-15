Krishna Janmashtami 2025 : भगवान कृष्ण को पसंद है ये फूल , जन्माष्टमी पर गोपाल को करें अर्पित

Krishna Janmashtami 2025 : ​सनातन धर्म में भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भगवान कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार 16 अगस्त को मनाया जाना है। जन्माष्टमी के दिन ही भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। हिंदी पंचांग के अनुसार, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन श्री​कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। यही कारण है कि यह पर्व विशेष महत्व रखता है। श्री​कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण के गोपाल स्वरूप पूजन किया जाता है।जन्माष्टमी के दिन पूजा में खीरा अर्पित करना चाहिए। उस दिन रात्रि के समय खीरा काटकर भगवान कृष्ण को भोग लगाना चाहिए, अर्थात उन्हें नैवेद्य दिखाना चाहिए।

भगवान कृष्ण को दूध, दही, मक्खन आदि बहुत पसंद हैं, इसलिए इस दिन उन्हें इनका भोग लगाया जाता है। पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। साथ ही दूध, दही, घी, शहद और चीनी से बना पंचामृत भी अर्पित करना चाहिए।

इसके साथ ही भगवान कृष्ण को फूल भी अर्पित करते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा के दौरान फूलों का बहुत महत्व होता है। बिना फूलों के पूजा अधूरी मानी जाती है।

कमल”

भगवान कृष्ण को उनके पसंदीदा फूल अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कमल का फूल भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। यह शुद्धता, दिव्यता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अक्सर उन्हें कमल पर विराजमान या हाथ में कमल लिए हुए दिखाया जाता है।

वैजयंती

जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को हमेशा वैजयंती के फूलों की माला पहनाई जाती थी, इसलिए यह फूल उन्हें विशेष प्रिय है. इसे सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है।

तुलसी

तुलसी का पौधा और उसके पत्ते भगवान कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय हैं। तुलसी के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि तुलसी उन्हें भोग और माला दोनों रूप में बहुत पसंद है।