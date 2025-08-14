Krishna Janmashtami Health Tips : कृष्ण जन्माष्टमी पर सेहत का ऐसे रखें ख्याल , बनी रहेगी एनर्जी

Krishna Janmashtami Health Tips : जन्माष्टमी का त्योहार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की खुशी में मनाया जाता है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाएगी। इस बार 16 अगस्त को मनाई जाएगी। स्वस्थ जन्माष्टमी व्रत रखने के लिए सेहत काध्यान रखना आवश्क है। पूरे दिन हाइड्रेटेड रहने और पोषक तत्वों से भरपूर सात्विक खाद्य पदार्थों के सेवन से पर्व के उत्सव में भरपूर एनर्जी बनी रहेगी। इसके लिए विशेष तौर पर तैयारी की आवश्यकता है।

जन्माष्टमी व्रत में पर्याप्त मात्रा में पानी, नारियल पानी या हर्बल चाय पीकर निर्जलीकरण से बचें। व्रत के अनुकूल, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे फल, मेवे और ड्राई फ्रूट्स चुनें। तलने के बजाय भाप में पकाने या भूनने जैसे स्वस्थ खाना पकाने के तरीकों को चुनें । उपवास को आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थों जैसे फल या साबूदाना खिचड़ी की एक छोटी कटोरी के साथ तोड़ें।

उपवास के दौरान अक्सर सेंधा नमक को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इसे शुद्ध माना जाता है और यह खनिज अवशोषण में मदद करता है।

अधिक भोजन करके अपना उपवास तोड़ने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इससे बचें।

रक्त शर्करा विकार (Blood sugar disorders) वाले मरीज़ आमतौर पर छोटे उपवास के दौरान भी सामान्य रक्त शर्करा स्तर बनाए नहीं रख पाते: “अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थ, जैसे साबूदाना और फल, दही, पनीर या मेवों के साथ खाए जा सकते हैं ताकि ग्लूकोज का स्राव धीमा हो जाए।

क्या खाएं

ऐसे भोजन जो हल्के, स्वच्छ और ऊर्जा देने वाले हों।

पके केले, उबले सेब, भीगे हुए खजूर

जीरा, घी और सेंधा नमक के साथ साबूदाना खिचड़ी

गाय का दूध, घर का बना दही

हर्बल चाय (अजवाइन, अदरक, तुलसी)

भीगे हुए मेवे: बादाम, अखरोट, अंजीर