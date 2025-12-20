  1. हिन्दी समाचार
  3. KTM 160 Duke : आ गई नई KTM 160 Duke , जानें कीमत और खासियत

KTM 160 Duke : The new KTM 160 Duke has arrived, know the price and features. KTM ने 160 Duke का एक नया टॉप-स्पेक वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 1.79 लाख रुपये है। इसमें TFT डैश दिया गया है, जिसे मौजूदा 390 Duke से लिया गया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

