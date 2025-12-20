KTM 160 Duke : आ गई नई KTM 160 Duke , जानें कीमत और खासियत

KTM 160 Duke : KTM ने 160 Duke का एक नया टॉप-स्पेक वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 1.79 लाख रुपये है। इसमें TFT डैश दिया गया है, जिसे मौजूदा 390 Duke से लिया गया है। इस नए वेरिएंट की सबसे बड़ी खासियत इसका 5-इंच का टीएफटी (TFT) डिस्प्ले है, जो आमतौर पर महंगी 390 ड्यूक में देखने को मिलता है। इस बाइक का सीधा मुकाबला Yamaha MT-15 V2 से है।

TFT डैश

अब, KTM ने एक नया टॉप-स्पेक वेरिएंट लॉन्च किया है जिसमें TFT डैश दिया गया है, जिसे सीधे 390 Duke से लिया गया है। इस अपडेट के बाद, भारत में निर्मित सभी Duke रेंज में अब TFT डैश का विकल्प उपलब्ध है। दोनों मॉडलों में 4-वे स्विचगियर समान है।

ब्लूटूथ कनेक्टिविटी

ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ऐप सपोर्ट सहित सभी फीचर्स पहले जैसे ही हैं। KTM ऐप से कनेक्ट होने पर ये कनेक्टिविटी फंक्शन राइडर्स को म्यूजिक सुनने, इनकमिंग कॉल लेने और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन का लाभ उठाने की सुविधा देते हैं।

कीमत

1.78 लाख रुपये की कीमत वाला यह टॉप-स्पेक वेरिएंट बेस वेरिएंट से 7,000 रुपये अधिक है, जिसकी कीमत 1.71 लाख रुपये ही है। एमटी-15 के उस वेरिएंट की तुलना में, जिसमें टीएफटी डैश मिलता है, ड्यूक 160 13,000 रुपये अधिक महंगा है, लेकिन इसमें 5 इंच का बड़ा डैश भी है, जिसमें उच्च रिज़ॉल्यूशन और बेहतर ग्राफिक्स हैं, जबकि एमटी-15 में एफजेड-एस एफआई हाइब्रिड से लिया गया 4.2 इंच का टीएफटी डैश मिलता है।

इंजन

इस बाइक में 164.2cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया है, जो 19 PS की पावर और 15.5 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। यामाहा MT-15 (18.4 PS) की तुलना में ये इंजन ज्यादा दमदार है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है जो स्मूथ राइडिंग का अनुभव कराता है।