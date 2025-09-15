Bigg Boss 19: कुनिका के कारण शहबाज और अभिषेक में हुआ मारपीट , किचन के Responsibilityको लेकर आगबबूला हुए अमाल

मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 लगातार खबरों में बना हुआ है ।इसमें आए दिन कुछ ना कुछ बवाल होता रहता है। वहीं अब शो का नया प्रोमो रिलीज हुआ है। जिसमें शहबाज और अभिषेक के बीच हाथापाई की नौबत आ गई है। इसकी वजह कोई और नहीं, बल्कि कुनिका सदानंद हैं। साथ ही वीडियो में दिखा कि सिंगर अमाल मलिक किचन की जिम्मेदारियों को लेकर भड़क रहे हैं। आइए जानते हैं की आखिर कैसे ये हंगामा हुआ

कुनिका पर भड़के अमाल मलिक

बिग बॉस 19 के इस नए प्रोमो में अमाल मलिक, जीशान से कहते हैं, ‘किचन का ये सब मैं संभाल लूंगा।’ इसपर कुनिका सदानंद की आवाज आती है कि वो बहुत मेहरबानी कर रहे हैं। इसके बाद अमाल ने कुनिका को कहा, ‘मैं बहुत सम्मान करता रहा हूं आपका, आप क्यों किचन की बात कर रही हैं? जब आपकी जिम्मेदारी नहीं है।’ इस बात पर कुनिका ने कहा कि इस तरह वो इज्जत करते हैं। फिर अमाल ने जवाब दिया, रेस्पेक्ट देने का मतलब ये नहीं की मैं नौकर बन जाऊं।

कुनिका के लिए भिड़े शहबाज-अभिषेक

आगे वीडियो में देखा जाता है कि अभिषेक बजाज कहते हैं कि ये बहुत ही बेकार तरीका है। इसपर शहबाज बदेशा ने कहा, ‘अभिषेक तुमने मैम को ऐसा बोला।’ इसके बाद दोनों के बीच गहमागहमी इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई की नौबत आ जाती है। वो एक दूसरे से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं बिगबॉस के घरवाले उन्हे रोकने का प्रयास करते हैं।

बिग बॉस 19 में अब तक क्या हुआ?

बिग बॉस 19 को शुरू हुए 21 दिन हो चुके हैं। अभी तक शो में कई प्रतियोगियों के बीच कड़वाहट आईं। इसके अलावा कुछ ने दिल भी जीता है। रविवार के दिन नगमा मिराजकर और नतालिय का सफर से खत्म हो गया।