Kushinagar : चार महीने की लव मैरिज का दर्दनाक अंत, पति ने पहले पत्नी का गला काटा और फिर लगा ली फांसी

Kushinagar : यूपी के कुशीनगर में एक पति नहीं अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेत पत्नी की हत्या कर दी। फिर फांसी लगाकर खुदखुशी कर ली। इस हत्या और आत्महत्या की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी है। चार महीने पहले दाेनों ने प्रेम विवाह किया था। लोमहर्षक यह घटना रविवार की रात नौ बजे हुई।

जानकारी के अनुसार, तरयासुजान के बढ़ई टोला के 22 साल के अरुण शर्मा का विशुनपुरा की दलित जाति की नेहा से अफेयर था। जिसकी बाद दोनों ने अपने घरवालों के खिलाफ जाकर नवंबर 2025 में मंदिर में शादी कर ली। लेकिन, शादी के बाद अरुण के परिवार वाले मान गए और वह पत्नी नेहा के साथ घर में रहने लगा। बताया जा रहा है कि रविवार रात अरुण और नेहा के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था।

गांव वालों के अनुसार, घर वालों दोनों को समझा-बुझाकर मामला शांत करवाया। पति से नाराज नेहा कमरे में चली गई और उसके पीछे से गए अरुण भी कमरे में चला गया। इसके बाद उसने हंसिया से बेड पर लेटी पत्नी की गला रेतकर उसकी हत्या कर दी और खुद फांसी के फंदे पर लटकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक, यह घटना रविवार को रात करीब 9 बजे हुई।

घटना की सूचना एएसपी सिद्धार्थ वर्मा और दूसरे अधिकारी जांच के लिए मौके पर पहुंचे, जबकि पुलिस और फोरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा किए। एएसपी सिद्धार्थ वर्मा ने बताया, “आज सुबह करीब 8:30 बजे पुलिस को जानकारी मिली कि एक घर के अंदर एक आदमी ने आत्महत्या कर ली है, और एक महिला की लाश भी मिली है। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्हें पता चला कि गांव वालों ने दरवाज़ा तोड़ा था और उन्हें एक महिला मिली जिसका गला कटा हुआ था और एक आदमी लटका हुआ था।”