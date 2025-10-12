  1. हिन्दी समाचार
  2. IPL
  3. दिग्गज बल्लेबाज और वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा ने यशस्वी जायसवाल से कहा उनके गेंदबाजों को बुरी तरह न मारे

दिग्गज बल्लेबाज और वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा ने यशस्वी जायसवाल से कहा उनके गेंदबाजों को बुरी तरह न मारे

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। भारत ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 518 रन बनाए ​थे, जवाब में उतरी वेस्टइंडिज की पहली पारी 248 रनों सिमट गई है। दूसरी पारी में खबर लिखे जाने तक वेस्टइंडिज एक विकेट खोकर 17 रन बना चुकी है। वहीं तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान ब्रायन लारा ने भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल से मुलाकात की और कहा कि उनके गेंदबाजो को बुरी न मारने की अपील कर दी।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारत बनाम वेस्टइंडीज (india vs west indies) के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। भारत ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 518 रन बनाए ​थे, जवाब में उतरी वेस्टइंडिज की पहली पारी 248 रनों सिमट गई है। दूसरी पारी में खबर लिखे जाने तक वेस्टइंडिज एक विकेट खोकर 17 रन बना चुकी है। वहीं तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान ब्रायन लारा (Former captain Brian Lara) ने भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Opener Yashasvi Jaiswal) से मुलाकात की और कहा कि उनके गेंदबाजो को बुरी न मारने की अपील कर दी।

पढ़ें :- IND vs WI Stumps: यशस्वी जायसवाल दोहरे शतक के करीब, स्टंप्स तक भारत का स्कोर 318/2

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in India) ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में आप देख सकते है कि वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान ब्रायन लारा भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल से बात चीत कर रहे है। इस दौरान ब्रायन लारा ने यशस्वी जायसवाल से मजाकिया अंदाज में कहा कि वह वेस्टइंडीज के गेंदबाजो को बुरी तरह न कुटाई न करे। वहीं भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Opener Yashasvi Jaiswal) ने कहा कि वह हमेशा ही टीम को पहले रखते है। उन्होने कहा कि मैं ये सोचता हूं कि मैं अपनी टीम के साथ कैसे खेल सकता हूं और उस समय मेरी टीम के लिए क्या जरुरी है। मैं हमेशा यही सोचता हूं और मुझे जवाब मिल जाता है कि कैसे खेलना चाहिए और किस तरह से शॉट्स (shots) लगाने चाहिए। अगर मैं क्रीज पर हूं, तो मैं ये तय करने की कोशिश करता हूं कि मैं लंबे समय तक वहां रहूं। मेरा सोचने का तरीका ऐसा है कि अगर मुझे शुरुआत मिल गई, तो मैं ये तय करता हूं कि मैं पारी (Inings) को कैसे बड़ा बना पाऊं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दिग्गज बल्लेबाज और वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा ने यशस्वी जायसवाल से कहा उनके गेंदबाजों को बुरी तरह न मारे

दिग्गज बल्लेबाज और वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा ने यशस्वी जायसवाल...

IPL 2026 Auction Date: आईपीएल नीलामी की तारीख का खुलासा, रिटेंशन की डेडलाइन भी आयी सामने

IPL 2026 Auction Date: आईपीएल नीलामी की तारीख का खुलासा, रिटेंशन की...

VIDEO: फिर विवादों से घिरे पृथ्वी शॉ, गेंदबाज मुशीर खान पर चलाया बल्ला

VIDEO: फिर विवादों से घिरे पृथ्वी शॉ, गेंदबाज मुशीर खान पर चलाया...

भारतीय टी-20 के कप्तान सूर्य कुमार ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर किया बड़ा खुलासा, खुद को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

भारतीय टी-20 के कप्तान सूर्य कुमार ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर...

भारत के आगे झुके एसीसी अध्यक्ष नकवी: बोले जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था

भारत के आगे झुके एसीसी अध्यक्ष नकवी: बोले जो हुआ वह नहीं...

बीसीसीआई के नए पदाधिकारियों की लिस्ट आयी सामने; चेक करें किसको मिली कौन-सी ज़िम्मेदारी

बीसीसीआई के नए पदाधिकारियों की लिस्ट आयी सामने; चेक करें किसको मिली...