जिंदगी ने सब छीन लिया लेकिन मैं… तलाक की अर्जी के बाद इमोशनल हुईं सेलिना जेटली

एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने अपने पति पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करवाते हुए तलाक की मांग की है। एक्ट्रेस ने अपने ऑस्ट्रेलियन पति पर मानसिक और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। साथ ही सेलिना ने 50 करोड़ रुपये की एलिमनी के साथ मैंटेनेंस के 10 लाख रुपये महीने की मांग भी की है। वहीं तलाक की अर्जी के बाद सेलिना ने अपने इंस्टाग्राम पर इमोशनल पोस्ट शेयर कर लिखा है कि उनकी जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया है. अपने सोशल मीडिया पर सेलिना जेटली ने अपने तलाक पर लिखा कि, ‘हौसला, तलाक. अपने जीवन के सबसे कठिन, सबसे उथल-पुथल भरे तूफान के बीच, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह लड़ाई अकेले लड़नी पड़ेगी। बिना किसी माता-पिता के, बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के।

मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मेरी दुनिया की छत को थामने वाले सभी स्तंभ, मेरे माता-पिता, मेरा भाई, मेरे बच्चे, और वह व्यक्ति जिसने मुझसे वादा किया था कि वह मेरे साथ खड़ा रहेगा, मुझसे प्यार करेगा, मेरी देखभाल करेगा, और हर मुश्किल में मेरे साथ रहेगा, सब गायब हो जाएंगे। ’ आगे एक्ट्रेस ने लिखा, ‘जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया. जिन लोगों पर मुझे भरोसा था, वो चले गए. जिन वादों पर मैंने विश्वास किया, वो चुपचाप टूट गए। लेकिन इस तूफान ने मुझे डुबोया नहीं, बल्कि मुझ तक पहुंचाया. इसने मुझे उग्र पानी से बाहर निकालकर गर्म रेत पर पहुंचा दिया. इसने मुझे उस औरत से मिलवाया जो अंदर ही अंदर मरने से इनकार करती है.’