lightest helmet :  दुनिया का सबसे हल्का हेलमेट भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खासियत

lightest helmet : दुनिया का सबसे हल्का हेलमेट भारत में लॉन्च हो गया है। स्टीलबर्ड हाई-टेक इंडिया लिमिटेड के प्रीमियम ब्रांड, इग्नाइट ने एयरलाइट सीरीज़ लॉन्च की है, जो हेलमेट तकनीक में एक क्रांतिकारी प्रगति का प्रतीक है। हेलमेट का वजन इतना कम है कि राइडर्स को थकान नही महसूस होगी।

इस सीरीज़ के तहत, प्रमुख मॉडल AI-10 और AI-14 दुनिया के सबसे हल्के होमोलोगेटेड मोटरसाइकिल हेलमेट बनकर उभरे हैं, जो कड़े ECE 22.06 (यूरोप) और DOT (FMVSS 218, अमेरिका) सुरक्षा मानकों के लिए प्रमाणित हैं। इसका DOT सर्टिफाइड मॉडल सिर्फ 800 ग्राम का है, जबकि ECE 22.06 सर्टिफाइड मॉडल का वजन 900 ग्राम है, जो इसे दुनिया का सबसे हल्का हेलमेट बनाता है। ये हेलमेट राइडिंग के दौरान शानदार कम्फर्ट और सुरक्षा प्रदान करते हैं। शानदार सेफ्टी और दमदार फीचर्स से लैस इन हेलमेट्स की कीमत भी काफी आकर्षक रखी गई है।

हेलमेट के अंदर इम्पोर्टेड, Anti-allergenic fabric का इस्तेमाल किया गया है, जिसे आप आसानी से निकालकर धो सकते हैं, जिससे हाइजीन बनी रहती है। इसका Optical-grade polycarbonate visor का है, जो बिना किसी डिस्टॉर्शन के एकदम साफ विजिबिलिटी देता है और आपकी आंखों को UV किरणों से भी बचाता है। हेलमेट में परफेक्ट फिटिंग के लिए Dual-Shell Sizing दी गई है। साथ ही, राइडर्स अपनी सुविधा के अनुसार डबल डी-रिंग और माइक्रोमेट्रिक बकल में से कोई भी रिटेंशन सिस्टम चुन सकते हैं।

इसके AI-10 (ISI + ECE) मॉडल की कीमत 6,659 रुपये और AI-14 (ISI + ECE) मॉडल की कीमत 6,999 रुपये है। वहीं, AI-10 (ISI + DOT) वेरिएंट 6,649 रुपये और AI-14 (ISI + DOT) वेरिएंट 6,859 रुपये में उपलब्ध है।