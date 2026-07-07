Lock Upp Season 2 : आकांक्षा चमोला और राम कपूर ने की गंदी बात, पार की अश्लीलता की सारी हदें, हो रहे ट्रोल

Lock Upp 2 Controversy : लॉक अप सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है। शो की टीआरपी हर रोज बढ़ती जा रही है, जिसके पीछे की वजह है, मेकर्स द्वारा हर रोज शो में नया ट्वीस्ट लेकर आना, शो में हालहि में शिल्पा शिंदे की एंट्री ने शो की टीआरपी में और बढ़ोत्तरी कर दी है। इसके साथ ही पहले से ही आकांक्षा चमोला (Akanksha Chamola), राम कपूर (Ram Kapoor ) समेत अन्य कंटेस्टेंट इस शो में लगातार सुर्खियों में हैं। आकांक्षा चमोला (Akanksha Chamola) और राम कपूर (Ram Kapoor ) अपने स्टेटमेंट की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो रहे हैं। तो वहीं लॉक अप सीजन 2 (Lock Upp Season 2) में आकांक्षा चमोला (Akanksha Chamola) और राम कपूर (Ram Kapoor ) ने एक ऐसे विषय पर चर्चा की जिसकी वजह से दोनों काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं।

रियलिटी शो के एक एपिसोड में अभिनेता राम कपूर (Ram Kapoor ) और सह-प्रतियोगी आकांक्षा चमोला (Akanksha Chamola) के बीच हुई हल्की-फुल्की नोकझोंक का एक पल तेज़ी से वायरल हो गया। जब चमोला ने स्पष्ट किया कि उनका बीचवियर आउटफिट वास्तव में बिकिनी था, तो कपूर ने उनके कवर-अप के चुनाव पर मज़ाकिया अंदाज़ में तंज कसा और फिर उनकी फिटनेस के अनुरूप “ब्रेस्ट सर्जरी” करवाने के बारे में एक हास्यास्पद और बेबाक टिप्पणी की। हालांकि इस हल्के-फुल्के आदान-प्रदान ने ऑनलाइन प्रशंसकों को खुश कर दिया है, लेकिन यह घर के अंदर रिश्तों की सीमाओं और वैवाहिक बेवफाई जैसे मुद्दों पर दोनों के बीच होने वाली गंभीर बहसों के बिल्कुल विपरीत है।

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इससे पहले भी राम कपूर (Ram Kapoor ) ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं, जिसकी वजह से वो काफी ट्रोल हुए हैं। जिसमें उनकी शादी के बाद उनके अफेयर्स को लेकर एक टिप्पणी की थी। जिसके बाद कंगना रनौत ने भी कहा था कि तुम यहाँ भूहड़ता फैलाने आए हो।