  1. हिन्दी समाचार
  2. टेलीविजन
  3. Lock Upp Season 2 : आकांक्षा चमोला और राम कपूर ने की गंदी बात, पार की अश्लीलता की सारी हदें, हो रहे ट्रोल

Lock Upp Season 2 : आकांक्षा चमोला और राम कपूर ने की गंदी बात, पार की अश्लीलता की सारी हदें, हो रहे ट्रोल

रियलिटी शो के एक एपिसोड में अभिनेता राम कपूर (Ram Kapoor ) और सह-प्रतियोगी आकांक्षा चमोला (Akanksha Chamola)  के बीच हुई हल्की-फुल्की नोकझोंक का एक पल तेज़ी से वायरल हो गया। जब चमोला ने स्पष्ट किया कि उनका बीचवियर आउटफिट वास्तव में बिकिनी था, तो कपूर ने उनके कवर-अप के चुनाव पर मज़ाकिया अंदाज़ में तंज कसा और फिर उनकी फिटनेस के अनुरूप "ब्रेस्ट सर्जरी" करवाने के बारे में एक हास्यास्पद और बेबाक टिप्पणी की।

By santosh singh 
Updated Date

Lock Upp 2 Controversy : लॉक अप सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है। शो की टीआरपी हर रोज बढ़ती जा रही है, जिसके पीछे की वजह है, मेकर्स द्वारा हर रोज शो में नया ट्वीस्ट लेकर आना, शो में हालहि में शिल्पा शिंदे की एंट्री ने शो की टीआरपी में और बढ़ोत्तरी कर दी है। इसके साथ ही पहले से ही आकांक्षा चमोला (Akanksha Chamola), राम कपूर (Ram Kapoor )  समेत अन्य कंटेस्टेंट इस शो में लगातार सुर्खियों में हैं। आकांक्षा चमोला (Akanksha Chamola) और राम कपूर (Ram Kapoor ) अपने स्टेटमेंट की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो रहे हैं। तो वहीं लॉक अप सीजन 2 (Lock Upp Season 2) में आकांक्षा चमोला (Akanksha Chamola)  और राम कपूर (Ram Kapoor ) ने एक ऐसे विषय पर चर्चा की जिसकी वजह से दोनों काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं।

पढ़ें :- Lockupp 2 : ‘फिजिकल सेटिस्फाई’ न होने की वजह से आकांक्षा चमोला का गौरव खन्ना संग हो रहा है तलाक? एक्ट्रेस स्टेटमेंट वायरल

रियलिटी शो के एक एपिसोड में अभिनेता राम कपूर (Ram Kapoor ) और सह-प्रतियोगी आकांक्षा चमोला (Akanksha Chamola)  के बीच हुई हल्की-फुल्की नोकझोंक का एक पल तेज़ी से वायरल हो गया। जब चमोला ने स्पष्ट किया कि उनका बीचवियर आउटफिट वास्तव में बिकिनी था, तो कपूर ने उनके कवर-अप के चुनाव पर मज़ाकिया अंदाज़ में तंज कसा और फिर उनकी फिटनेस के अनुरूप “ब्रेस्ट सर्जरी” करवाने के बारे में एक हास्यास्पद और बेबाक टिप्पणी की। हालांकि इस हल्के-फुल्के आदान-प्रदान ने ऑनलाइन प्रशंसकों को खुश कर दिया है, लेकिन यह घर के अंदर रिश्तों की सीमाओं और वैवाहिक बेवफाई जैसे मुद्दों पर दोनों के बीच होने वाली गंभीर बहसों के बिल्कुल विपरीत है।

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Tcx.official (@tcx.official)

इससे पहले भी राम कपूर (Ram Kapoor ) ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं, जिसकी वजह से वो काफी ट्रोल हुए हैं। जिसमें उनकी शादी के बाद उनके अफेयर्स को लेकर एक टिप्पणी की थी। जिसके बाद कंगना रनौत ने भी कहा था कि तुम यहाँ भूहड़ता फैलाने आए हो।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Lock Upp Season 2 : आकांक्षा चमोला और राम कपूर ने की गंदी बात, पार की अश्लीलता की सारी हदें, हो रहे ट्रोल

Lock Upp Season 2 : आकांक्षा चमोला और राम कपूर ने की...

मोहम्मद रफी का वह कल्ट क्लासिक गाना, जिसे माना गया सदी का सबसे दर्द भरा गीत, रिलीज के 56 साल हुए पूरे

मोहम्मद रफी का वह कल्ट क्लासिक गाना, जिसे माना गया सदी का...

भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने 'शिव कैलाशों के वासी' भजन गाया, फैंस ने लुटाया जमकर प्यार

भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने 'शिव कैलाशों के वासी' भजन गाया, फैंस...

जाने क्या है कृति सेनन का रिलेशनशिप को लेकर सीक्रेट फ्यूचर प्लान?

जाने क्या है कृति सेनन का रिलेशनशिप को लेकर सीक्रेट फ्यूचर प्लान?

72nd National Film Awards : राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का एलान आज,जानिए कब और कहां देखें?

72nd National Film Awards : राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का एलान आज,जानिए कब...

पापा नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ थिएटर डेब्यू करेंगी शोरा, 25 साल बाद फिर मंच पर नाटक 'नकाब' में अभिनय करते दिखेंगे एक्टर

पापा नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ थिएटर डेब्यू करेंगी शोरा, 25 साल बाद...