LPG Latest Price: 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटे, 1 दिसंबर से नई कीमतें लागू

LPG Price Cut: आज से साल 2025 के आखिरी महीने दिसंबर की शुरुआत हो गयी है। नए महीने की पहली तारीख को कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 दिसंबर 2025 से देशभर में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है।

कीमतों में कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर अब 1590 रुपये के बजाय 1580 रुपये में मिल रहा है, जबकि कोलकाला में इस एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1694 रुपये से अब 1684 रुपये हो गई है। IOCL की वेबसाइट के अनुसार, मुंबई में 19 किलोग्राम का कॉमर्शियल सिलेंडर पहले के 1542 रुपये से कम होकर 1531 रुपये में मिलेगा, तो चेन्नई में इसका दाम 1750 रुपये से घटकर 1739 रुपये कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 1703 रुपये का मिल रहा है, जबकि बिहार के पटना में इसकी कीमत 1843.50 रुपये है। भोपाल में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1607.50 रुपये है। हालांकि, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत नहीं दी गयी है। लखनऊ में घरेलू सिलेंडर 890.50 रुपये, पटना में 951 रुपये और भोपाल में 858.50 रुपये का हो गया है।