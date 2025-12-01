  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. LPG Latest Price: 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटे, 1 दिसंबर से नई कीमतें लागू

LPG Latest Price: 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटे, 1 दिसंबर से नई कीमतें लागू

LPG Price Cut: आज से साल 2025 के आखिरी महीने दिसंबर की शुरुआत हो गयी है। नए महीने की पहली तारीख को कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 दिसंबर 2025 से देशभर में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

LPG Price Cut: आज से साल 2025 के आखिरी महीने दिसंबर की शुरुआत हो गयी है। नए महीने की पहली तारीख को कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 दिसंबर 2025 से देशभर में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है।

पढ़ें :- BCCI दूसरे वनडे वाले दिन करेगा इमरजेंसी मीटिंग, गंभीर-अगरकर की लग सकती है क्लास

कीमतों में कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर अब 1590 रुपये के बजाय 1580 रुपये में मिल रहा है, जबकि कोलकाला में इस एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1694 रुपये से अब 1684 रुपये हो गई है। IOCL की वेबसाइट के अनुसार, मुंबई में 19 किलोग्राम का कॉमर्शियल सिलेंडर पहले के 1542 रुपये से कम होकर 1531 रुपये में मिलेगा, तो चेन्नई में इसका दाम 1750 रुपये से घटकर 1739 रुपये कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 1703 रुपये का मिल रहा है, जबकि बिहार के पटना में इसकी कीमत 1843.50 रुपये है। भोपाल में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1607.50 रुपये है। हालांकि, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत नहीं दी गयी है। लखनऊ में घरेलू सिलेंडर 890.50 रुपये, पटना में 951 रुपये और भोपाल में 858.50 रुपये का हो गया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

LPG Latest Price: 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटे, 1 दिसंबर से नई कीमतें लागू

LPG Latest Price: 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटे,...

SIR को लेकर विपक्ष कर रहा दुस्प्रचार क्योंकि उन्हें लगता है इसके कारण उनकी राजनीति संकट में पड़ जाएगी: केशव मौर्य

SIR को लेकर विपक्ष कर रहा दुस्प्रचार क्योंकि उन्हें लगता है इसके...

Cough Syrup Smuggling Case : मास्टर माइंड शुभम जायसवाल के पिता को पुलिस ने एयरपोर्ट से हिरासत में लिया , सिंगापुर भागने की थी तैयारी

Cough Syrup Smuggling Case : मास्टर माइंड शुभम जायसवाल के पिता को...

भाजपा सरकार पैसे के लालच में लखनऊ के ‘हरित-हृदय’ जनेश्वर मिश्र पार्क को अपनी इंवेटबाजी से दूर रखे: अखिलेश यादव

भाजपा सरकार पैसे के लालच में लखनऊ के ‘हरित-हृदय’ जनेश्वर मिश्र पार्क...

मृतक BLO का कार्य बहुत अच्छा था, SIR का मामला सामने आ रहा है, हम सभी पहलुओं पर जाँच कर रहे :- डीएम अनुज कुमार सिंह

मृतक BLO का कार्य बहुत अच्छा था, SIR का मामला सामने आ...

मुरादाबाद में टीचर BLO ने की आत्महत्या, मिला सुसाइड नोट में लिखा “रात-दिन काम करता रहा, SIR का टारगेट पूरा नहीं हुआ”

मुरादाबाद में टीचर BLO ने की आत्महत्या, मिला सुसाइड नोट में लिखा...