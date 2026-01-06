इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस से करें ‘लखनऊ दर्शन’, ऐसा रहेगा रूट और इतना होगा किराया, मंत्री जयवीर सिंह ने दिखाई हरी झंडी

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) ने लखनऊ की तहज़ीब, ऐतिहासिक इमारतें और नवाबी विरासत अब पर्यटकों के लिए और भी आसान अब कर दिया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग (Uttar Pradesh Tourism Department) ने मंगलवार से ‘लखनऊ दर्शन’ (Lucknow Darshan) इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सेवा (Electric Double-Decker Bus Service) की शुरुआत कर दी है, जिससे सैलानी एक ही दिन में शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का सुव्यवस्थित भ्रमण कर सकेंगे। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह (Tourism and Culture Minister Jaiveer Singh) ने 1090 चौराहे से इस विशेष सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह सेवा न केवल पर्यटकों को लखनऊ की विरासत से रूबरू कराएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि बस पूरी तरह इलेक्ट्रिक है।

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (Uttar Pradesh State Tourism Development Corporation) द्वारा संचालित इस बस में पर्यटक सुबह या शाम के टूर पैकेज में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। यात्रा के दौरान आरामदायक सीटिंग, गाइडेड टूर और हल्का जलपान भी शामिल रहेगा।

ऐसा रहेगा बस का रूट

बस का रूट लखनऊ के दिल कहे जाने वाले हजरतगंज से होकर गुजरता है। यह राजभवन, जीपीओ, बेगम हजरत महल पार्क, ग्लोब पार्क और छतर मंजिल होते हुए रेजीडेंसी परिसर पहुंचती है, जहां पर्यटकों को 40 मिनट का समय ऐतिहासिक अवलोकन के लिए दिया जाएगा। इसके बाद बस सिब्तैनाबाद इमामबाड़ा से होते हुए पुनः हजरतगंज लौटेगी, जहां विधान सभा भवन का 40 मिनट का विशेष भ्रमण कराया जाएगा। आगे कैथेड्रिल चर्च मार्ग से होते हुए बस उत्तर प्रदेश दर्शन पार्क पहुंचेगी, जहां 30 मिनट रुकने की व्यवस्था है। यात्रा का अंतिम चरण अम्बेडकर पार्क और गोमती रिवर फ्रंट से गुजरते हुए 1090 चौराहे पर समाप्त होगा।

इस टूर पैकेज में रेजीडेंसी और उत्तर प्रदेश दर्शन पार्क का प्रवेश शुल्क शामिल है, साथ ही विधान सभा भवन में विशेष प्रवेश की सुविधा भी दी गई है। यह सेवा खास तौर पर उन पर्यटकों के लिए उपयोगी होगी, जो सीमित समय में लखनऊ की सांस्कृतिक झलक देखना चाहते हैं।

टिकट की कीमत

बच्चे (5 से 12 वर्ष) – रुपये 400

12 वर्ष से अधिक आयु के यात्री – रुपये 500

31 जनवरी तक बुकिंग पर 10 फीसदी की छूट

ऑनलाइन टिकट बुकिंग: upstdc.co. in