Lucknow News : 5 वर्ष तक के बच्चों का अब घर बैठे बनेगा आधार कार्ड, डाक विभाग ने नई डोरस्टेप सेवा शुरू की

लखनऊ। लखनऊ मंडल (Lucknow Division) ने पांच वर्ष तक के बच्चों के लिए डाक विभाग (Postal Department) के माध्यम से नई डोरस्टेप आधार कार्ड सेवा (New Doorstep Aadhar Card Service) शुरू की है। इस पहल के तहत डाक सेवक बच्चों के घर जाकर उनका आधार कार्ड (Aadhar Card) तैयार करेंगे। इससे पहले बच्चों के लिए आधार कार्ड (Aadhar Card) बनाने की प्रक्रिया में अस्पताल से ब्योरा लेना अनिवार्य था, लेकिन अब यह प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त कर दी गई है।

प्रवर अधीक्षक डाकघर, सचिन चौबे (Senior Superintendent Post Office, Sachin Choubey) ने बताया कि इस नई सुविधा से बच्चों के माता-पिता को किसी सरकारी कार्यालय या अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं होगी। डाक विभाग (Postal Department) के Trained Personnel घर पर बच्चों का डेटा ले कर तुरंत आधार कार्ड प्रक्रिया को पूरा करेंगे।

इस सेवा का उद्देश्य छोटे बच्चों के लिए आधार बनाना और नागरिक सेवा को आसान बनाना है। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज़ इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए लाभकारी साबित होगी।

सचिन चौबे (Sachin Choubey)ने आगे बताया कि लखनऊ मंडल (Lucknow Division) में यह सेवा जल्द ही पूरे जिले में लागू कर दी जाएगी। इसके अलावा, डाक विभाग (Postal Department) ने सुनिश्चित किया है कि डेटा सुरक्षा और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस नई डोरस्टेप सेवा (New Doorstep Service) से बच्चों के माता-पिता समय और मेहनत दोनों की बचत करेंगे और डिजिटल इंडिया (Digital India) की पहल को मजबूती मिलेगी।