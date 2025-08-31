Lucknow News: गुडंबा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, दो लोगों की गई जान, सीएम ने घटना का लिया संज्ञान

  1. हिन्दी समाचार
By शिव मौर्या 
Updated Date

Lucknow News: राजधानी लखनऊ के गुंडबा थाना क्षेत्र में एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक विस्फोट हो गया। अचा​नक हुए इस तेज धमाके से पूरा इलाका दहल गया। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पटाखा फैक्ट्री में फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। इसके साथ ही सूचना पर पुलिस और फायर की गाड़ी मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। बताया जा रहा है कि, इस घटना में दो लोगों की मौत हो गयी है, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं।

पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भेजा है। इस विस्फोट में दो लोगों की जान गयी है, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पटाखा फैक्टरी में हुए हादसे का संज्ञान लिया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए।

शुरूआती जांच में सामने आया कि, पटाखा की ये फैक्टरी अवैध रूप से चल रही थी। जिस आलम के घर में फैक्ट्री चल रही उसकी भी मौत की खबर आ रही है। मौके पर काफी अफरा-तफरी मची हुई है। आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुटे हैं। फिलहाल सबका फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। एक बार रेस्क्यू पूरा होने के बाद इस बात की जांच की जाएगी कि इस इलाके में अवैध रूप से यह पटाखा फैक्ट्री कैसे चल रही थी।

 

