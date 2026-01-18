  1. हिन्दी समाचार
  3. Lucknow News : दिल्ली से बागडोगरा जा रही फ्लाइट में बम की सूचना से मचा हड़कंप, लखनऊ एयरपोर्ट पर विमान की आपात लैंडिंग

रविवार सुबह लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (CCSIA) पर उस समय अचानक हड़कंप मच गया, जब दिल्ली से बागडोगरा (Delhi to Bagdogra) जा रहे विमान की एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि विमान में बम होने की सूचना मिली थी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। रविवार सुबह लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (CCSIA) पर उस समय अचानक हड़कंप मच गया, जब दिल्ली से बागडोगरा (Delhi to Bagdogra) जा रहे विमान की एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि विमान में बम होने की सूचना मिली थी। रास्ते में विमान के अंदर बम होने की सूचना मिलते ही आनन-फानन विमान की लखनऊ एयरपोर्ट (Lucknow Airport) पर लैंडिंग कराई गई।

कुछ ही देर में बम निरोधक दस्ता , फायर ब्रिगेड टीम, मेडिकल टीम सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गई और विमान को घेर लिया गया। वही विमान में सवार यात्रियों को जब इसकी जानकारी हुई तो वह दहशत में आ गए। हालांकि लखनऊ एयरपोर्ट (Lucknow Airport)  पर इमरजेंसी लैंडिंग (Emergency Landing) कराने के बाद आनन फानन विमान में सवार यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतारकर बम निरोधक दस्ते ने विमान के अंदर सघन तलाशी शुरू कर दी।

फिलहाल विमान के अंदर बम निरोधक दस्ते द्वारा गहनता से तलाश जारी है। वहीं अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी बारीकी से जांच पड़ताल में जुटे हैं। एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि विमान के बाथरूम में किसी ने टिशू पेपर पर बम होने की बात लिखकर चिपका दी थी। इसके बाद बाथरूम पहुंचे किसी यात्री की उस पर नजर पड़ी तो उसने इसकी सूचना क्रू मेंबर को दी।

तब इसकी जानकारी हुई औरआनन-फानन डीजीसीए (DGCA) को बताया गया। जिसके बाद विमान को नजदीकी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला लिया गया।जिसके तहत लखनऊ एयरपोर्ट (Lucknow Airport)  के एटीसी (ATC) से संपर्क कर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी गई और सुबह करीब 9:15 बजे विमान को लखनऊ एयरपोर्ट (Lucknow Airport)  पर सुरक्षित उतार लिया गया।

विमान के उतरते ही सुरक्षा एजेंसियों ने उसे घेर लिया और बम निरोधक दस्ते ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान उस पर सवार क्रू मेंबर सहित कुल 237 यात्रियों की भी स्क्रीनिंग करते हुए गहनता से जांच की गई। फिलहाल विमान के अंदर बम निरोधक दस्ते द्वारा तलाशी जारी है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
