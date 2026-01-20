लखनऊ पुलिस का साइबर जागरूकता अभियान “Sabki Neeyat Saaf Nahi Hoti” शुरू

लखनऊ। ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल और डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस कमिश्नर लखनऊ ने पीरामल फाइनेंस लिमिटेड के साथ मिलकर साइबर जागरूकता अभियान “Sabki Neeyat Saaf Nahi Hoti” की शुरुआत की है। यह पहल आम लोगों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने और साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए शुरू की गई है।

इस अभियान का शुभारंभ अपर पुलिस उपायुक्त (साइबर क्राइम) किरण यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या लिंक से सावधान रहें और धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचित करें। लखनऊ पुलिस ने बताया कि आजकल फर्जी बैंक कॉल, OTP फ्रॉड, नकली वेबसाइट, फिशिंग लिंक और सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसी वजह से शहर के अलग-अलग भीड़भाड़ वाले इलाकों में नुक्कड़ नाटक, वीडियो, पोस्टर और सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा।

पुलिस आयुक्त लखनऊ अरविंद कुमार सेंगर ने कहा, तकनीक हमारी जिंदगी आसान बना रही है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल बड़ा खतरा भी पैदा कर रहा है। इसलिए लोगों के बीच साइबर जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। अपर पुलिस उपायुक्त (साइबर क्राइम) किरण यादव ने कहा, ज्यादातर वित्तीय ठगी भरोसे का फायदा उठाकर की जाती है। हमारा मकसद लोगों को सतर्क और साइबर-स्मार्ट बनाना है। इस अभियान के दौरान खासतौर पर बैंक फ्रॉड, डिजिटल पेमेंट स्कैम और सोशल मीडिया हैकिंग पर फोकस किया जाएगा, ताकि लोग इनसे बचाव के तरीके समझ सकें।

पीरामल फाइनेंस लिमिटेड के मुख्य विपणन अधिकारी (CMO) अरविंद अय्यर ने कहा, “साइबर सुरक्षा हमारी साझा जिम्मेदारी है, क्योंकि Sabki Neeyat Saaf Nahi Hoti। लखनऊ पुलिस के साथ यह साझेदारी लोगों को सुरक्षित रखने की दिशा में अहम कदम है।” पुलिस का कहना है कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम पहले भी कई शहरों में सफल रहे हैं और लखनऊ में भी इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा।